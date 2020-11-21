محافظ القليوبية يشهد توزيع قوافل صندوق تحيا مصر على الأسر الأولى بالرعاية

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، السبت، أكبر قافلة إنسانية لدعم جميع الأسر الأولي بالرعاية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر تحت عنوان " نتشارك.. علشان بكره"، بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية ، والتنمية الاقتصادية ، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

















كان ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد ات ومدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ونور هزاع منسق صندوق تحيا مصر بالقليوبية وعدد من ممثلي الجمعيات المشاركة .





وأشار محافظ القليوبية عقب تفقده للقافلة أنه سيتم توزيع المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة على مستوى المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.





وأكد المحافظ أن القافلة تضمنت وصول 9 شاحنات تحتوي على 18500 شنطة مجمدات "لحوم ودواجن" و2000 كرتونة مواد غذائية و9900 وجبة سيتم توزيعها بمعرفة بنك الطعام المصري وذلك بالتعاون ، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام يتم توزيعهم على الجمعيات و المؤسسات الأهلية .





كما تتضمنت القوافل 32 جهازا و7 كراسٍ لمرضى الغسيل الكلوي سيتم تسليمها لمديرية الصحة لتوزيعها حسب الحاجة بالمستشفيات الحكومية؛ تنفيذا لمبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية.





من ناحية أخري كان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وجه بمعاينة كوبري كفر الجزار المعدني المتحرك على النيل حيث تلاحظ أنه في حاجة إلى صيانة لتيسير الحركة المرورية فقامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإرسال فريق عمل لمعاينة الكوبري وبناء عليه تقرر غلق كوبري كفر الجزار بشكل كلي اعتبارا من اليوم وحتى مساء الخميس 26 نوفمبر 2020.



