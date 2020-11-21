رائد السيارات الكهربائية تيسلا تحقق رقما قياسيا جديدا.. تعرف عليه

اتجهت العديد من شركات صناعة السيارات حول العالم لصناعة السيارات الكهربائية، بعد أن قادت شركة تيسلا أسهم شركات السيارات الكهربائية في موجة ارتفاع لا تتوقف.





ولمعرفة عديد من المستثمرين أن المستقبل أصبح للسيارات الكهربائية، زاد الدعم لهذا القطاع الجديد، بعد أن أكدت العديد من التقارير الحديثة أن السيارات الكهربائية ستهيمن على السوق العالمية خلال العقود المقبلة.





وورد في إحدى الصحف الاقتصادية العالمية أن رائدة قطاع السيارات الكهربائية تيسلا حققت ارتفاعا بنسبة 4.5%، ما صعد بسهمها لأعلى مستوى على الإطلاق ليسجل 508.61 دولار.





وتلا تيسلا في الارتفاع أسهم شركات لوردستاون موتورز كورب، والكتراميكانيكا فيكلز كورب، ونيكولا كورب، وكاندي تكنولوجيز جروب، خلال التعاملات ببورصة ناسداك الأمريكية.





وقالت وكالة بلومبرج للأنباء في بيان لها "إن اقتراعا بالثقة في هذه الصناعة جاء من بريطانيا، التي تنظر الآن في أسطولها المتنامي من السيارات الكهربائية كوسيلة لخلق وظائف وتحقيق توازن في شبكة الكهرباء، مع دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، أي قبل عشر سنوات من الموعد المقرر سلفا لذلك".





وأضافت بلومبرج أنه من المتوقع أن يعلن المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات، ماري بارا، في مؤتمر خاص بالصناعة في وقت لاحق اليوم أن شركته مستعدة لإنفاق أكثر من 20 مليار دولار على طرز كهربائية بحلول عام 2025، ويتوقع أن تكون تيسلا، التي تبلغ قيمتها السوقية الآن 479 مليار دولار، أكبر من ذلك، حيث سيؤدي إدراجها الوشيك على مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا في بورصة نيويورك إلى موجة كبيرة من الشراء لأسهمها من جانب مديري الأموال ومستثمرين آخرين يتابعون المؤشر عن كثب.





وكانت شركة تيسلا tesla تستعد لمواجهة جيل جديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية مثل ريفيان Rivian ولوسيد موتورز lucid motors وها هي البيانات التي تشاركها شركة تيسلا tesla لصناعة السيارات الكهربائية مع الحكومة الأمريكية تكشف لنا عن كيف تعمل الشركة على حفظ موظفيها من الانتقال لأي من منافسيها بتقديم رواتب أكبر.