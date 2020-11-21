بفستان جريء.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة تكشف عن جمالها

، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون الموف الغامق مكشوف الصدر والكتفين وذات فتحة جريئة من الساق، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة للجدل.

، على وضع المكياج الهادئ بالألوان الترابية؛ وهو ما تماشى مع إطلالتها الأنيقة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت

، بارتداء بعض الإكسسوارات باللون الفضى التى تناسبت مع لون الفستان.

طرحت منذ أيام قليلة الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها الغنائية "أوبا" عبر موقع "يوتيوب" الذي يحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، والذي تتعاون فيها للمرة الثانية مع لايف ستايلز ستديوز، بعد فيديو كليب "أميرة الحب".





وحرصت بتول عرفة على إظهار جوانب مختلفة عن شخصية رنا سماحة داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية..





وكانت من أبرز مفاجآت الفيديو كليب الذي أصبح علامة فارقة في حياة رنا سماحة ، هو المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب ، والذي أضفى اجواء مختلفة بكواليس التصوير ، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة ، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.





"أوبا" من كلمات : أحمد حسن رؤول ، وألحان: أحمد زعيم ، وتوزيع : وسام عبد المنعم ، وإخراج: بتول عرفة



