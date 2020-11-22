سعر الذهب اليوم الأحد 22-11-2020





وسجلت سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، نحو 814 جنيها كأعلى سعر.





وتراوح سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين 928 حتى 930 جنيها اليوم .





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 696 و698 جنيها مقابل 696 جنيها .





وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 541 و543 جنيها اليوم .





فيما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 و 6512 جنيه وأوقية الذهب نحو 28.9 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 928 ألف و 930.3 ألف جنيه .





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب مرتبط جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.وأضاف واصف فى تصريحات له، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية وهناك بطئ ولذلك أثر على الذهب.ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى رفع اسعار الذهب، وأيضًا مايتم فى أمريكا من انتخابات ومواقف بايدن وترامب وحديث كلا منهم عن أحقيته للرئاسة له تأثير على أسعار الذهب.وأوضح أنه فى حالة دخول بايدن البيت الأبيض سيكون هناك انخفاض فى أسعار الذهب، ولكن أذا حدثت مشكلات بين ترامب وبايدن سترتفع أسعار الذهب.وأشار إلى أن، تأثير كورونا على أسعار الذهب ستنتهى أو ستستقر بعد عام ونصف وليس خلال فترة قريبة.وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لآن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.