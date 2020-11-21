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رياضة

مسحة طبية لـ لاعبي الأهلي بعد العودة من برج العرب الليلة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:08 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالحكيم ابوعلم
قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  إن الفريق سيجري مسحة طبية جديدة مساء اليوم السبت، بمقر النادي فور عودة الفريق إلى القاهرة قادمًا من برج العرب بالإسكندرية، عقب مباراة أبو قير للأسمدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ8 لمسابقة كأس مصر.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا الأحد، عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد لها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي مباراة أبو قير اليوم بتشكيل يضم كلا من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد شكري وعبد الرحمن أشرف وفارس محمد ومحمد ‏مجدي أفشة وأليو ديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف ومروان محسن.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على تفقد أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك قبل بداية مباراة أبو قير للأسمدة .التى بدأت فى  الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

وكانت حافلة فريق الأهلي قد وصلت قبل المباراة بساعة ونصف الساعة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لخوض المباراة.

وخاض الأهلي المباراة بقائمة من اللاعبين ضمت كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من بعد غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

يأتى هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم. هذا ويُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء غدٍ في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.
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