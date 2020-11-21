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أخبار العالم

ترامب يتعهد بالكشف عن عمليات تزوير غير مسبوقة في الانتخابات الأمريكية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:32 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيكشف عن تزوير انتخابي غير مسبوق وقع في ولاية ميشيجان لصالح منافسه الديمقراطي الفائز في الانتخابات، جو بايدن.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا صحيح، لكنه مختلف تمامًا عما تنقله وسائل الإعلام. سوف نكشف عن عمليات تزوير واسعة النطاق وغير مسبوقة".

وكشف ترامب أيضًا عن عمليات تزوير في ولاية جورجيا التي تم الإعلان عن نتائجها بشكل رسمي بفوز بايدن، مضيفًا: "هناك معلومات عن تزوير كبير في التصويت حول جورجيا. انتظروا!".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، كشفت أنه اعترف بأنه خسر في الانتخابات الأمريكية أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن، لكنه يتعمد تأخير عملية تسليم السلطة، ويحاول زرع الشك في نتائج الانتخابات للانتقام من الديمقراطيين بسبب تشكيكهم في فوزه بالانتخابات الأمريكية عام 2016، مستخدمين التحقيق الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" أن رفض الرئيس الاعتراف بنتيجة الانتخابات ينبع جزئيًا من اعتقاده بأن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات، هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عملا على تقويض رئاسته بزعمهم أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 وهو ما أثر على نتائج الانتخابات العام الجاري.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن ترامب مستمر في حمل الضغينة ضد أولئك من عملوا على تقويض انتخابه بالتركيز على جهود التدخل الروسي لتمكينه من الفوز، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة "لعبة عادلة" إذا لم يعترف بـ جو بايدن كرئيس منتخب، وذلك على الرغم من أن هيلاري كلينتون، اعترفت في ليلة الانتخابات بفوز ترامب عليها وكان ممكنًا بدء نقل السلطة إليه فورًا.

ويواصل ترامب أيضًا معالجة الندوب العاطفية لخسارته أمام مرشح قال عنه مرارًا وتكرارًا خلال الحملة إنه خصم لا يستحق وأن فوزه عليه بمثابة إذلال.

ولم يظهر ترامب مرة أخرى علنًا يوم الخميس الماضي، وغاب عن أول إحاطة لفريق العمل الخاص بفيروس كورونا في البيت الأبيض منذ أكثر من ستة أشهر، لكنه خطط للمشاركة في قمة افتراضية للتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وكان بايدن حذر، من عدم تعاون إدارة ترامب بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بايدن في كلمة له: "إذا أبقت الإدارة الحالية على عدم تعاونها معنا فقد يودي ذلك بحياة أكثر من 400 ألف ضحية جديدة لفيروس كورونا"، مضيفًا أن ما تفعله إدارة ترامب موقف غير مسؤول بالمرة ،وأن أداء إدارته سيكون أفضل إذا تعاون ترامب.

واتهم بايدن إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون، مؤكدًا أن مكافحة فيروس كورونا تتطلب وقتًا وعملًا جماعيًا.
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