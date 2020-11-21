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محافظات

جنوب سيناء تنهي استعداداتها لتشغيل طريق النفق - شرم الشيخ

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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ايمن محمد
أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداها لتشغيل طريق النفق  شرم الشيخ فعليا وتجريبيا  اعتبارا من اليوم السبت. 
 
وقامت مديرية أمن جنوب سيناء بتأمين الطريق من خلال الارتكازات الأمنية "براس سدر -  ابو زنيمة -  ابو رديس  فيران - طور سيناء "
وقام رجال  الإسعاف بشغل مواقعهم داخل البوابات بعدد واحد سيارة مجهزة لكل بوابة . 

 كما قامت شركة المياه والصرف الصحى بتوفير المياه لكافة الأفراد  المتواجدين بتلك الارتكازات والتأكد من قيام شركة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى للارتكازات الامنية وتذليل كافة المعوقات مع الجهات الامنية ، وتكليف شركة الإتصالات باستكمال تغطية الطريق بخدمة المحمول فى المناطق المحرومة.
  
وكان عقد  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، مؤتمرا تنسيقيا نهائيا وذلك بقاعة الإجتماعات  بمدينة شرم الشيخ ،منذ ايام لبحث تشغيل طريق النفق  شرم الشيخ فعليا وتجريبيا  . 

وذلك بحضور  المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الألفى مدير امن جنوب سيناء واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير المساعد للمحافظة  واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة وممثل عن الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق  ،ورؤساء المدن المعنية ، ومديرى المديريات الخدمية ومديرى  الإدارات بالديوان العام . 

وتمت مناقشة قيام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق بتحصيل رسوم الطريق من خلال نقطتى مرور بوابة عيون موسى  وبوابة شرم الشيخ وفقا للقيمة التى تحددها شركة الطرق والتى سيتم الإعلان عنها ، وتكليف مديرية امن جنوب سيناء بتأمين الطريق من خلال الإرتكازات  بكافة المدن التي يمر عليها الطريق والتأكيد على مرفق الإسعاف بشغل مواقعهم داخل البوابات بعدد واحد  سيارة مجهزة لكل بوابة ،وقيام شركة المياه والصرف الصحى بتوفير المياه لكافة ألأفراد المتواجدين بتلك الارتكازات والتأكد من قيام شركة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى للإرتكازات الامنية وتذليل كافة المعوقات مع الجهات الامنية ، وتكليف شركة الإتصالات باستكمال تغطية الطريق بخدمة المحمول فى المناطق المحرومة .
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