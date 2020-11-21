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فن

بعد اتهامه بالتطبيع.. القصة الكاملة لأزمة ظهور محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:53 م
محمد رمضان مع المطرب
محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلى عومير آدام
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شروق حمدى
اثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد ظهوره فى صورة مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام واتهامه بالتطبيع مع اسرائيل وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة الكاملة ...


أعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع. 

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى. 

ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزرعى يدعم اسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.



نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه على الصورة التى تم تداولها والذى يظهر فيها مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والاعلامى الاماراتى حمد المزروعى وقام رمضان بعد دقائق معدوده بحذف الفيديو. 

وقال محمد رمضان فى الفيديو : "انا لا اعرف انا بتصور مع مين وكلنا بشر واى حد بطلب يتصور معى لم ارفض. 

واضاف رمضان : كلنا بشر ولا يمكن ان اسال اى شخصي يرغب فى التصوير معى عن جنسيته او لونه او شكله". 


نشر المطرب الإسرائيلي عمير آدام، صورة أخرى له مع الفنان محمد رمضان، عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وهي صورة أخرى غير المتداولة والتي أثارت ضجة قبل ساعات. 

وظهر الإسرائيلي عمير آدام، في الصورة التي التقطها على طريقة السيلفي، مع محمد رمضان، والأخير يحتضنه، ليحاول إثبات أنه على معرفة قوية بـ «رمضان»، وينفي تصريح الأخير الذي يعكس ذلك تمامًا. 

يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه على الصورة التى تم تداولها والذى يظهر فيها مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والاعلامى الاماراتى حمد المزروعى وقام رمضان بعد دقائق معدوده بحذف الفيديو. 


درست نقابة المهن التمثيلية أزمة الفنان محمد رمضان بعد ظهوره فى صورة مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والتى أثارت حالة من الجدل الواسع واتهمه الجمهور بالتطبيع مع اسرائيل. 

وتواصل الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين مع الفنان محمد رمضان لمعرفة الملابسات الخاصة بالصورة التى تم نشرها وبناء عليه سيتم اصدار بيان خاص بالنقابة بشان هذه الواقعة. 

ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام.

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع  رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع. 


حذف الاعلامى الاماراتى حمد المزروعى الصورة التى تجمع بالفنان محمد رمضان والمطرب الاسرائيلى عومير ادام  من حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 


فيما نشر فنان اسرائيلى يدعى إيلاد تسلا أحد المشاهير في إسرائيل في مجال الأعمال وقدم حلقة في مسلسل Shabas صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وعلق ايلاد : "الملك".

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