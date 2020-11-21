محمد أبوالعينين: يسعدنا بناء إثيوبيا لسد النهضة لكن دون المساس بحقوقنا التاريخية.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا،: "اود ان ادعوكم جميعا لمعرفة ما يجري في مصر، وقبل الحديث عن مصر ، اود اولا ان نهنئ الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن ، علي أمل أن تشهد رئاسته مزيدا من الزخم للعلاقات العربية الامريكية التي ستسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة للسلام والاستقلال والازدهار.









وأضاف أبو العينين ، خلال مشاركة في اجتماع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية ، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسي في برنامج علي مسئوليتي المذاع علي قناة صدى البلد ،: كما هو واضح الان لنا جميعا فإن وباء كورونا خطير جدا في جميع أنحاء العالم وكانت جميع البلدان تدرس النتائج بعد هذا الوباء الذي يعاني منه العالم واعتقد ان تغيرا كبيرا قادما لتغيير النظام الدولي وتغيير العولمة اجباري المجتمع الدولي بـ الالتزام بالأولويات مع الاهتمام بالأمن والتداعيات السياسية والاقتصادية.





محمد أبو العينين ، أن مع كل ما يحدث اعتقد ان العالم يتغير ولن يصبح مرة أخرى كما كان قبل الوباء وهذه المشكلة في كل أنحاء العالم ويجب ان يجتمع المثلث بين امريكا واوروبا والشرق الاوسط معا لرسم رؤية جديدة وأفكار جديدة لدراسة ما يمكننا القيام به وهذه هي النقطة الأولى . وأوضحأنأخرىأنحاءوأفكارالأولى









ونوه النائب محمد أبو العينين إلى أن النقطة الثانية كما تفهم أن العلاقة بين مصر وأمريكا هي علاقة أساسية تعود بالنفع علي كلا البلدين واعتقد ان تاريخ هذه العلاقة عبر التاريخ يمكن ان يثبت الكثير من المعاني ونحن نقدر حقا كلمات الرئيس ترامب بشأن أهم قضية وهي المياه في مصر .







