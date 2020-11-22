ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم .. قطع الكهرباء عن 3 مناطق بالغردقة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
Advertisements
ابراهيم جادالله

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة اليوم الأحد.


وأكدت المحافظة، أن الانقطاع نظرا  لصيانة المحولات الدورية المتبعة دوريا.


وعن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي بها شملت عمارات الجيش بالأحياء، ومحطة الصرف الصحي، ومحطه خزان المياه بالمنطقة.

ومن المقرر أن يكون الانقطاع من الساعة 9صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية  للمحولات الكهربائية.

وفي سياق آخر، أكد المهندس حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أن مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسيد حقيقى  لقيم العدالة والمساواة فما يجرى هو تطبيق واقعى لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وأن اهتمام الدولة بالصياد تجسد فى مبادرة "صيادي مصر"

 

وثمن عوض الله، في بيان له اليوم ، التحرك السريع وقرارات وزير القوى العاملة بتسجيل جميع صيادي البحر الأحمر على قاعدة بياناتك لحل مشكلاتهم وإنشاء بوليصة تأمين على الحياة للعجز الجزئي والكلي لكل الصيادين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من مبادرة صيادي مصر الاهتمام بتحقيق أكبر قدر من الرعاية الصيادين وأسرهم.

 

وأوضح أن المبادرة تأتى ضمن المبادرات الرئاسية  في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد ٥٠ ألف صياد على مستوى الجمهورية.


وتابع عوض الله أن فئة الصيادين بالبحر الأحمر يمثلون قطاع اقتصادى كبير بجميع مدن المحافظة (رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم و الشلاتين وحلايب ) ويعانون سنويا خلال فترات منع الصيد ويحتاجون الدعم المناسب والوقوف بجانبهم وتحسين أحوالهم الصحية والاجتماعية وتطوير تلك المهنة بما لا يتناقض مع الحفاظ على البيئة التى تعد هى الركيزة الأساسية لدعم كافة الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة وعلى رأسها السياحة.


وأضاف عوض الله أن المبادرات الرئاسية لاقت إشادات عالمية لما تقدمة من خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، وعلى رأس هذه المبادرات "100 مليون صحة" ومبادرة "إلغاء قوائم الانتظار" وأن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لصحة المرأة المصرية، فأطلق مبادرة "إنت الأساس لصحة المرأة"، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية.


وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنشء من خلال حملة الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، والتي تستهدف نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالغردقة بدءًا من التاسعة صباحا

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة.. اعرف المواعيد والأماكن

فصل التيار الكهربي عن مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر..اليوم

فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بالغردقة.. الأربعاء

برلماني: مبادرة صيادي مصر تؤكد رغبة الدولة لتوفير حياة كريمة للجميع

ترشيحاتنا

ريهام سعيد بـ"بنطلون ممزق" في أحدث جلسة تصوير

حكم قراءة القرآن للجنب.. القول الفصل للعلماء والفقهاء

مقتل وإصابة أفراد بالحرس الثوري الإيراني في استهداف اجتماع للحوثيين بـ اليمن

أهداف ملغية وتسلل .. ملخص فوز الزمالك على اف سي مصر 2-1

محمد أسامة يكشف الموقف النهائي لمصابي الزمالك

وفاة الدكتور محمد متولي منصور أحد علماء الأزهر الشريف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرز داخل الكرتونة| صدمة عملاء أمازون بعد شراء بلايستيشن 5.. صور

بعد 67 مليون عاما.. ظهور الديناصور تي ريكس في أمريكا | صور

شربوا معقم اليدين بدل الكحول.. حفلة روسية تتحول إلى كارثة| صور