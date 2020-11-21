بـ سوبر هاتريك.. هالاند يقود بوروسيا دورتموند للفوز على هيرتا برلين 5-2 في البوندسليجا

فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره هيرتا برلين بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الألماني.
افتتح كونها التسجيل لـ هيرتا برلين بهدف في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يعادل إيرلينج هالاند النتيجة لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقة 47.
وأضاف هالاند الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49، أعقبه بثالث في الدقيقة 62، ثم هدف رابع عن طريق رافاييل جيريرو في الدقيقة 70.
وفي الدقيقة 79، أحرز كونها هدف ثاني لـ هيرتا برلين من ضربة جزاء، قبل أن يعود هالاند مضيفًا الهدف الخامس لـ دورتموند، موقعًا على السوبر هاتريك الخاص به.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند للنقطة 18 في المركز الثاني، وتوقف رصيد هيرتا عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.
وفي وقت سابق أكدت تقارير صحفية، غياب يوسوا كيميتش، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، عن فريقه لنهاية العام، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلاسيكو ألمانيا أمام بوروسيا دورتموند.
وتعرض كيميتش للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، بعد اصطدامه بإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.
وحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كيميتش أجرى عملية جراحية، والتي ستبعده عن فريقه لنهاية العام الجاري.
وعبر حسن صالحيموفيتش عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها كيميتش، مظهرًا دعمه للاعب في فترة التأهيل التي سيخضع لها.
وفي اللقاء السابق خسر بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل اثنين خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" فى قمة منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا".
تقدم ماركو رويس لصالح بوروسيا دوتموند لكن الضيوف نجحوا في تدوين التعادل بشكل سريع عبر النمساوي ديفيد ألابا، لينتهي الشوط الأول كما بدأ على وقع التعادل.
ودخل البايرن الشوط الثاني بقوة بحثًا عن هدف ثان، وكان له ما أراد عند الدقيقة 48 بهدف حمل توقيع البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.
ونجح العملاق البافاري هجمة مرتدة نموذجية أنهاها ليروى ساني بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 80.
وعاد هالاند بهدف سريع في الدقيقة 83، لكنه لم يكن كافيًا ليجنب فريقه الخسارة في نهاية المطاف.