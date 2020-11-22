الجنايني لـ أحمد موسى: الكاف لا يمانع في حضور جمهور بنهائي إفريقيا.. أنا زملكاوي ولا أنحاز لأي طرف.. وخصمت 3 نقاط من الزمالك بالقانون

عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري:





نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك حدث جلل والكسبان مصر

الكاف لا يمانع في حضور جمهور بنهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

أنا زملكاوي ولكن لا أنحاز لأي طرف

نفذت القانون بخصم 3 نقاط من الزمالك نهاية الموسم

دعوة الجمعية العمومية للاتحاد يومي 29 و30 نوفمبر

الـ VAR بمصر يطابق مثيله في أي مكان بالعالم

مصر رحبت باستضافة السوبر الأفريقي.. و سيلعب قبل 19 ديسمبر

هنكمل مسابقة الدوري رغم كورونا.. ومفيش على راسي بطحة وطلعنا رجالة

كهربا اعتذر لـ محمد فضل وقال له انت أخويا الكبير





حل عمرو الجنايني ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، وتحدث الجنايني عن آخر استعدادات نهائي ابطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، وتفاصيل مسابقة الدوري الممتاز، وفيما يلي أبرز محاور الحوار:





قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، تعليقا على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي، إننا نشهد مناسبة لا تتكرر كثيرا وهذا حدث رياضي جلل يحدث على أرض مصر.





وأضاف عمرو الجنايني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اكبر بطولتين في افريقيا شارك فيها 3 أندية مصرية وهذا إنجاز كبير ، مضيفا:" الكسبان في نهائي افريقيا هو مصر في النهائية بكل الأحوال ، ولا تعتبر نهاية الكون لمن يخسر مبارة نهائي افريقيا ".





واكمل عمرو الجنايني: "وزير الرياضة اطلاق مبادرة لا للتعصب بين جماهير النادي الأهلي والزمالك، و الاستعدادات مستمرة لنهائي ابطال افريقيا ولا حديث عن تأجيل النهائي".





وأضاف الجنايني، : "نحاول العمل على حضور جمهور في نهائي أفريقيا ويتم بذل مجهودات من أجل حضور جماهير المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك"، مضيفا:" لا مانع للاتحاد الأفريقي من حضور جماهير نهائي افريقيا، ولو الأمر تطلب إجراء pcr للجمهور سيتم عمل ذلك".





وأكد رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إنه يشجع نادي الزمالك، مضيفا: "لا يستطيع احد أن يحاسبني على تشجيعي لأي نادٍ، وفي منصبي لم أنحاز لطرف على حساب طرف مطلقا".





وتابع عمرو الجنايني: "هناك أياد خارجية تحاول إشعال الفتنة بين جمهوري الأهلي والزمالك، مضيفا: "توليت اتحاد كرة القدم بتكليف دون تعصب لأي فريق ولم أجامل أحدًا".





وقال عمرو الجنايني، إن اتحاد الكرة يحصل على أي حق يملكه ونمتلك اتحادًا قويًا ينفذ قراراته موضحا أنه تم تطبيق اللائحة بكل حذافيرها وقرارات لجنة المسابقات والانضباط بكل حذافيرها على الجميع".





وأكمل عمرو الجنايني: "تم خصم الـ 3 نقاط من نادي الزمالك بسبب عدم حضوره مبارة القمة امام النادي الأهلي في ستاد القاهرة".





وأكمل عمرو الجنايني: "من حق اي ناد تقديم تظلم، وتظلم نادي الزمالك تم تقديمه وتم تأييد قرار خصم النقاط من الزمالك"، مضيفا: "يوم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لو مراقب المباراة طالب بتأجيل المباراة كان سيتم تأجيلها بسبب الطقس السيء".





ولفت رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إنه تم دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة يومي 29 و30 نوفمبر لإجراء بعض التعديلات في النظام الأساسي للاتحاد، مضيفا:" سنعمل على تعديل في اللائحة من أجل إنشاء رابطة الأندية لإدارة الدوري الممتاز ورابطة لدوري الدرجة الثانية وتكون بذمة مالية مستقلة عن الاتحاد والـ 18 ناديا يختارون 5 ممثلين لهم ومهمة الرابطة إدارة المسابقة ولجنة المسابقات تابعة للرابطة وهي من تدير المسابقة والرابطة تقوم بجلب حقوق الأندية، ويتفاوضون على البيع الجماعي لحقوق الأندية في الدوري ".





وتابع عمرو الجنايني:" التعديلات تتضمن قيام اتحاد الكرة بالتخطيط الاستراتيجي للكرة المصرية وإدارة المنتخبات"، مضيفا:" اتحاد الكرة يحصل على أي حق يملكه ونمتلك اتحاد قوي ينفذ قراراته.





وأكد عمرو الجنايني، إنه لن يخوض انتخابات اتحاد كرة القدم، مضيفا:" لم اسع كي اكون رئيسا لاتحاد كرة القدم وأن اتولى منصب"، وتابع :" أعتبر نفسي في خدمة وطنية أؤدي واجبي كاملا ".





وأشار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إلى أن تكلفة إدخال تقنية الفار تقدر بمليون دولار سنويا، مضيفا:" ولم احمل نادي واحد جنيه ولم احمل اتحاد الكرة جنيه والرعاة هم من تولوا تكاليف الـVAR".





وأضاف عمرو الجنايني، : " نقوم بتأجير تقنية الـVAR ولأول مرة يكون الإيجار بغرض التمليك في نهاية المدة "، وتابع:" ماكينات تقنية الفار المتواجدة في مصر متواجدة في كل مكان في العالم، وتم تدريب 58 حكم على التعامل مع تقنية الـVAR وحصلوا على ترخيص التعامل مع تقنية الفار ".





واكمل عمور الجنايني:" لجنة الحكام باتحاد الكرة هي التي تقوم باختيار حكام الـVAR ولا اتدخل مطلقا، مضيفا:" توقعنا الهجوم على تقنية الـVAR لان هناك ناس كانت موجودة من 100 سنة ومعملتش حاجة في اتحاد الكرة ".





ولفت عمرو الجنايني، إلى إن خطة الطوارئ التي تم اتباعها مع إصابة محمد صلاح في فيروس كورونا ممتازة بشهادة نادي ليفربول وارسنال واللاعبين محمد صلاح والنني، مضيفا:" : " ارسنال وليفربول أبلغونا أنهم سوف يرسلون طائرة طبية مجهزة لنقل محمد صلاح والنني وتقسيم تكلفة الانتقال على اتحاد الكرة ونادي ليفربول وارسنال".





وتابع عمرو الجنايني: "الاجندة الدولية انتهت وكان من الضروري ان يعود محمد صلاح والنني على أنديتهم وهذا سبب سفرهم وهما مصابان بكورونا "





وفي سياق متصل قال عمرو الجنايني : " تلقيت اتصالات من الاتحاد الافريقي للتأكد من جاهزية مصر لاستضافة السوبر الأفريقي ورحبت بهذا الأمر".





وتابع عمرو الجنايني:" تلقيت خطابا رسميا من الاتحاد الافريقي باستضافة السوبر الافريقي في مصر هذا العام، وسيلعب قبل 19 ديسمبر 2020".

وقال عمرو الجنايني، إن قرعة مباريات الدوري الممتاز غير موجهة ولا يتم تمييز أي مباراة خاصة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، مضيفا: "انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز قبل الدورة الاولمبية، وتأقلمنا على التعامل مع فيروس كورونا وهناك إجراءات احترازية يتم اتباعها في مباريات الدوري الممتاز ".





وتابع عمرو الجنايني:" إحنا هنكمل مسابقة الدوري رغم كورونا وطالما انا صح هنفذ وطلعنا رجالة ونطبق اللوائح والقوانين ولن نجامل احد ومفيش ولا بطحة على راسي".





وكشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، عن تفاصيل الخلاف بين محمود كهربا ومحمد فضل قائلا:" خلاف بسيط ببن عضو اتحاد كرة ولاعب كرة والعلاقة التي تجمعهما جيدة وتم الانتهاء من الأمر في 5 دقائق".





وأضاف: " كهربا أتى في حضور المدير التنفيذي للنادي الأهلي وكنت متواجدا في غرفتي والأمر انتهى في 5 دقائق وكهربا اعتذر لمحمد فضل وقال له انت اخويا الكبير وبعتذر لك ".





وتابع عمرو الجنايني: "محمود كهربا ذهب للجنة الانضباط بالاعتذار ومحمد فضل ذهب إلى لجنة الانضباط بالاعتذار والأمر انتهى ".





اما عن اختفاء كؤوس اتحاد الكرة قال عمرو الجنايني، إنه لا توجد سجلات تثبت دخول او خروج أي كؤوس من اتحاد الكرة، مضيفا : "من المفترض ان يكون هناك سجل يسجل دخول وخروج اي شيء من داخل أي منشأة للرجوع لها".





وتابع عمرو الجنايني:" النظام الحالي لا يسمح بحدوث اختفاء لأي كأس، وكاس امم افريقيا 2010 لم يثبت دخوله وخروجه".