في عيد ميلاد زكي فطين.. هاجم عادل إمام وعمر خيرت والهضبة واحتل التريند

يحتفل اليوم الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعيد ميلاده ال59، وخلال الفترة الماضية كان اسم زكي احتل التريند بسبب قيامه بشن هجوم على مجموعة من الفنانين من خلال حسابه على فيسبوك.





وفي السطور التالية ، نرصد نجوم وضعهم زكي فطين عبد الوهاب في مرمى الهجوم :





هاجم زكي فطين عبد الوهاب الموسيقار عمر خيرت، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتهمه بالتكرار الفني.









وكتب زكي فطين عبد الوهاب: "أصدقائى الأعزاء .. مع احترامي الشديد وتقديري للموسيقار "عمر خيرت" وحفلاته .. أرى أن عليه الخروج من عباءة تيمة موسيقى "ليلة القبض على فاطمة" .. تكرار فتكرار ما بعده تكرار".





ولكنه سرعان ما عاد وتراجع عن انتقاده للموسيقار عمر خيرت حيث حذف "بوست " كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ".









وكتب زكي فطين عبد الوهاب :" "أصدقائي أنا بجد زهقت من فكرة التابوهات وتأليه نجوم الفن على أنهم بشر فوق النقد، من 3 أيام كتبت بوست انتقدت فيه أعمال الموسيقار عمر خيرت في الآونة الأخيرة على أنها متكررة، نقد وليس هجوم كما وصفه بعض النقاد، على فكرة الموسيقار عمر خيرت صديقي وشرفت بالعمل معه في فيلم "اليوم السادس" ليوسف شاهين".





وتابع زكي فطين عبد الوهاب: "أنا كنت المساعد الأول وكان هو مؤلف الأغاني والموسيقى التصويرية للفيلم، أنا أعرف عمر خيرت من أواخر الستينيات، وقتها كان الدرامر لفرقة les petits chats" وكنت أحضر حفلاتهم في فندق فلسطين بالمنتزه بالإسكندرية، مش كل واحد يقول رأيه بصراحة، يبقى هجوم على شخص آخر، أنا عمري ما اعتبرت نفسي أو أي فنان على إنه مؤله أو معصوم من الخطأ أنا كمان كانت ليا أعمال فاشلة وبعترف ارحمونا من التابوهات في النهاية ده مجرد رأي





-عادل امام :





ووجه زكي فطين عبد الوهاب سؤالا لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول الزعيم عادل امام قائلا :" "سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل ايه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإفيه".





وفي منشور آخر قال: "أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، أيا كان اللي بيقدمه".





-عمرو دياب :





ولم يسلم النجم عمرو دياب من هجوم زكي فطين عبد الوهاب الذي سبق وابدى رأيه في اغانيه وصرح وقتها قائلا :"أنا عارف أن فى ناس هتزعل من الكلام اللى هقوله .. لكن بعد الهجوم الشرس على أغانى وموسيقى المهرجانات.. نفسى أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة .. بمناسبة إيه.







