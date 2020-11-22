بعد 67 مليون عاما.. ظهور الديناصور تي ريكس في أمريكا | صور





يرجع عمر رفات تي ريكس إلى 67 مليون عام، وتعد واحدة من بين أفضل وأكمل الرفات التي تم العثور عليها على الإطلاق ولم يرها سوى عدد قليل من الأشخاص منذ اكتشافها في عام 2006.





تم الاحتفاظ بجوزين الديناصورات المتقاتلان معًا منذ اكتشافها، وأطلق عليهم لقب "الديناصورات المبارزة"، فيما يُعتقد أنها مواجهة بين المفترس والفريسة، حيث قاتل كلاهما حتى الموت.





وقد دفن الهيكلين بعدما قتلا بعضهما البعض في الرواسب بولاية مونتانا، وتم اكتشافهم من قبل صائدي الأحافير المحترفين (راعي بقر واثنين من الأصدقاء).





لا يزال من الممكن رؤية الخطوط العريضة لأجسامهم، انطباعات الجلد، والإصابات، بما في ذلك أسنان التيرانوصورات العالقة في جسم التريسيراتوبس.





استغرق استخراج الهياكل العظمية التي يبلغ وزنها 14 طنًا سنوات، وترتيب شرائها وبيعها، لذلك ورد أن بضع عشرات فقط من الأشخاص قد رأوها حتى الآن.





ولكن تم الإعلان هذا الأسبوع عن شرائهما من قبل أصدقاء متحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية مقابل مبلغ لم يكشف عنه.





تبرعت المجموعة بها لمتحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية، والذي من المقرر أن يبدأ في بناء معرضهم في عام 2021.





وأصدروا صورا لا تصدق من الرفات بمناسبة الإعلان، حيث تم وصفه بأنه "أحد أهم الاكتشافات الحفرية في عصرنا"، وهو الهيكل الكامل الوحيد بنسبة 100٪ للتيرانوصور T-rex.





قال الدكتور «ليندساي زانو» رئيس قسم علم الحفريات في المتحف: "لم ندرس هذه العينة بعد.. إنها طفرة علمية، كما تعتبر عملية الحفظ استثنائية، ونخطط لاستخدام كل ابتكار تكنولوجي متاح للكشف عن معلومات جديدة حول بيولوجيا التيرانوصورات التريسيراتوبس".





وأضاف: "ستغير هذه الحفرية إلى الأبد نظرتنا نحو أكثر نوع ديناصورات مفضل في العالم"، كما أكد الدكتور «إريك دورفمان»، المدير التنفيذي للمتحف: "يسعد المتحف أن تتاح له فرصة فريدة لاستضافة أحد أهم الاكتشافات الحفرية في عصرنا والبحث فيه".





"ليس فقط أننا قادرون على الكشف عن تفاصيل غير معروفة عن تشريح وسلوك هذه الحيوانات، ولكن منشآتنا الجديدة المخصصة والبرامج التعليمية ستسمح لنا بالتفاعل مع الجماهير محليًا، عبر ولاية كارولينا الشمالية، وفي جميع أنحاء العالم".





عثر مربي الماشية وصديقه وابن عمه على الحفريات في عام 2006، ويقال بأنهم توصلوا إلى صفقة مع ملاك الأرض التي عثروا عليها فيها.





وتم طرح "الديناصورات المبارزة" نفسها في مزاد في 2013 في بونهامز في نيويورك، لكن لم يلب أي عرض السعر الاحتياطي البالغ 6 ملايين دولار.





كشف العلماء عن أول هيكل عظمي كامل في العالم، لديناصور من نوع تيرانوصور T-rex، بعدما تم العثور عليه في حالة مبارزة مميتة مع ترايسيراتوبس حتى وفاته.