نصائح لتجنب السرقة أثناء قيادة السيارة

- احذر من الإمساك بالهاتف في الإشارة



حالات السرقة دائما غير متوقعة خاصة على الطرق السريعة ، وتتمثل في خطف الحقائب، والهواتف المحمولة أو النظارة الشمسية مما يسبب حالة من الذعر والقلق، إضافة إلى السرقة، فقد يتعرض السائق إلى الخلل أثناء القيادة والخوف الشديد.. وفي هذا التقرير نبرز أهم 5 نصائح للحفاظ على سيارتك من السرقة-عدم وضع حامل الهاتف بالقرب من الشباكالكثير من سائقي السيارات يضعون حامل الهاتف بالقرب من الشباك مما يجعله يسهل على السارق التقاطه بسهولة لو كان بالقرب من نافذة السيارة .الكثير من اللصوص و يغتنم الفرصة أثناء وقف الإشارة ، مما يسهل الفرصة على السارق المستقل دراجة بخارية لنزع الهاتف سريعا من يدك-احذر من وضع أشياء ثمينة بجانبكإذا كنت تقود السيارة حاول تجنب أشياء ثمينة على الكرسي المجاور لك مثل اللاب توب ، الهاتف ، شنطة أوراق ، أو حتى علبة طعام لأنها ستعطي انطباع للسارق أنك مستهتر ويفضل وضع تلك الأشياء في شنطة السيارة .-لا تترك أشياء ثمينة في التابلوهيعد هذا الامر خطيرا أيضا لأن الشخص سيكون معرضا للسرقة خاصة مع السير في المنحنيات والنافذة مفتوحة أفضل مكان لوضع المتعلقات ، وإن كنتي سيدة حاولي أن تتركي حقيبتك في الدواسة الخلفية.-يجب التأكد من غلق النوافذ-ما دمت على الطريق سواء وحدك أو مع أحد لابد من التأكد قفل زجاج السيارة غير المستخدم مع التأكد من قفل الأمان للأبواب.-حاول إيقاف سيارتك بالقرب من سيارات أخرى، مثلًا (ركن السيارة تحت أو بالقرب من الضوء بعيدًا عن الظلام).-إذا كان لديك شاحنة صغيرة، قم بإخفاء الأشياء الثمينة تحت المقعد، في صندوق القفازات، أو في الكونسول الوسطي، بعيدًا عن الأنظار.-إذا أمكن، لا تترك سيارتك متوقفة على الطريق طوال الليل. (أوقف السيارة داخل الجراج أو على ممر بجوار منزل).- إذا لاحظت وجود سارق بالقرب منك أثناء القيادة لا تتوقف أبدا بالسيارة وتوجه لأقرب قسم الشرطة أو الاتصال هاتفيا للوقوف عند اقرب نقطة مرورية