الأعلى للأزهر يوافق على تغيير أسماء 6 معاهد

وافق المجلس الأعلى للأزهر على تغيير عدد من أسماء المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وشمل قرار المجلس الأعلى للأزهر تغيير أسماء المعاهد على النحو الآتي: إطلاق اسم الشهيد محمد فوزي الحوفي، على معهد الصفاصيف الابتدائي- مركز دمنهور- محافظة البحيرة، وإطلاق اسم الشهيد مصطفى صلاح محمود عبد ربه، على معهد دميتوه الابتدائي- مركز كوم حمادة- محافظة البحيرة، وإطلاق اسم راشد إبراهيم عيد، على معهد البسيونية الابتدائي- مركز ومحافظه الفيوم وإطلاق اسم أحد الشهداء، على المرحلة الابتدائية التي تم تشغيلها بمبنى معهد فتيات الكلح شرق الإعدادي الثانوي- مركز إدفو- محافظه أسوان، وإطلاق اسم الشهيد محمد سامي حلمي سليم، على معهد سمادون الإعدادي الثانوي بنين- مركز أشمون- محافظة المنوفية، وإطلاق اسم المرحوم محمد إبراهيم سليمان، (المتبرع بأرض المعهد) على معهد القرنة الابتدائي- محافظة الأقصر.

استعدادات الامتحانات

كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وقال قطاع المعاهد، إنه ينبه على واضعي الأسئلة، كتابتها بخط اليد، والتوقيع الثلاثي عليها بالتوقيع الرمزي، ويراجع بعد كتابته مع مسئول المطبعة السرية , والمختص بالكتابة على الكمبيوتر، ويراعى الأسلوب الأدبي ، والعلمي في وضع السؤال.





السرية التامة

وأكد على تطبيق السرية التامة في وضع السؤال ، وأن واضعه مسئول عن سريته حتى انتهاء امتحان المادة ،منوها أنه على مسئول الكتب تسليم المطبعة نسخة كاملة من الكتب ابتداء من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي ، ومدرج بهم الشهادة الابتدائية والإعدادية بمحضر رسمي، وبسنة الطبع المسلمة لمسئول المطبعة، وعلى مسئول المطبعة توزيعها على السادة الموجهين كلًا فى تخصصه .





ـونبه على ضرورة تسليم الأسئلة فى وقت غايته 25/11/ 2020، وعلى الموجه العام وضع الأسئلة بنفسه ، أو يختار أكفأ العناصر التي يراها في تخصصه ، وفى حالة اعتذاره يرشح ويكلف من يراه أهلا لذلك ، ويكون ترشيحه تحت مسئوليته .





تجهيز الأسئلة

كما يتم تجهيز الأسئلة من الآن تحسبًا لأية تعليمات في هذا الشأن؛ حتى تكون المنطقة على أهبة الاستعداد في أى وقت يطلب فيه طباعة الأسئلة، ولا يتم الطبع إلا بأمر مباشر من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد ، وعلى مسئول المطبعة تجهيزها مع الموجه العام، و اختيار أكفأ العناصر ذوى التخصص لوضع الأسئلة والاستعانة بهم ، ويوقع عليها من كل من شارك فيها .





كما ينبغي على واضعي الأسئلة مراعاة الدقة فى عناصر سؤاله بأن يتضمن : منهج شهر كذا، والشهر مدرج فى الفصل الدراسي الأول، ويراعى ذلك في وضع الأسئلة لكافة المواد المرتبطة بفصلها، ويراعى عند وضع السؤال الأوزان النسبية للسؤال ويراعى التوقيت الزمني لاختبار المادة .





وضوح الأسئلة

كما لابد أن تكون صيغة السؤال مباشرة، وواضحة دون غموض، وتكون الإجابة بنفس صيغة السئوال صفحة كذا ، أما إن كانت إنشائية، أو ذات أبعاد وطرق فى الحل: رياضية ، أو علمية فيكتب في محتوى صفحة كذا، وتراعى المواصفات الفنية في ورقة الامتحان والتدرج فيها .





وينبه كذلك على ارتداء الكمامة بالمعاهد، والتخلص الآمن منها للطلاب، والمعلمين، والعاملين بالمعاهد ، وتجنب المجموعات الكبيرة والالتزام بالتباعد ، وعدم المصافحة باليد، وعدم استخدام الأدوات الشخصية بين الطلاب، وبث الثبات الانفعالي داخل المعهد في حالة ظهور بعض الإعراض على بعض الطلاب.





مواعيد الامتحانات

أعلن الأزهر الشريف، عن مواعيد امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي والقراءات والشهادات الإعدادية والقراءات والثانوية لعام 2020-2021





وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإبتدائية والإعدادية فإنها ستكون الخميس 14 يناير 2021 وامتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية السبت 23 يناير 2021، وتكون إجازة نصف العام في يوم السبت 6 فبراير 2021 وتنتهي حتى الخميس 18 من نفس الشهر





وامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث الإسلامية والدور الأول لنقل القراءات ، في يوم الإثنين الموافق 17مايو 2021، أما امتحان الفصل الدراسي الثااني، للشهادة الإبتدائية والإعدادية والدور الأول للقراءات يوم الأحد 30 مايو 2021، وامتحان الشهادة الثانوية وإعدادية وثانوية البعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021





وبالنسبة لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي والقراءات والبعوث الإسلامية، ستكون في يوم الأحد 25 يوليو 2021، أما امتحانات الدور الثاني للشهادة الإبتدائية والإعدادية وشهادة القراءات ستكون يوم السبت 7 أغسطس 2021، وامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية والإعدادية والثانوية للبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية ستكون يوم 21 أغسطس 2021.