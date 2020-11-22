BMW تستعد لإطلاق النسخة الكهربائية iX3.. صور

يواصل العملاق البافاري تألقه في عالم السيارات، ولكن هذه المرة في اطلالة فريدة من نوعها بعد الكشف عن موعد انطلاق أحد الوحوش الكهربائية الذي يحمل اسم iX3، ومن المفترض أن تصعد هذه النسخة إلى الأضواء مع مطلع يناير القادم للعام 2021. BMW تألقه في عالم السيارات، ولكن هذه المرة في اطلالة فريدة من نوعها بعد الكشف عن موعد انطلاق أحد الوحوش الكهربائية الذي يحمل اسم iX3، ومن المفترض أن تصعد هذه النسخة إلى الأضواء مع مطلع يناير القادم للعام 2021.





تألقت السيارة iX3 بمظهر يشبه التصميم السابق لسيارة الصانع البافاري أيضا BMW X1، ولكن بتقنيات 2021 التكنولوجية، وتتمثل هذه التقنيات من خلال شبكة المبرد الامامية، التي تخفي ورائها دائرة الشحن الكهربائية.





زودت السيارة بمحرك كهربائي قوي بلغ سعة 210 كيلووات يستطيع أن يولد طاقة قدرها 286 حصان، تتجه قوته للمحور الخلفي متصل ببطارية سعة 80 كيلووات ساعة يمكنها السير لمسافة تصل إلى 460 كلم، وبفضل هذه الإمكانيات فالسيارة iX3 BMW يمكنها التسارع من وضع الاستعداد حتى بلوغ سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.4 ثانية فقط، والتي يمكنها الوصول أيضًا إلى سرعة قصوى تقدر بـ180 كم/ساعة.





وتصل عملية الشحن للسيارة بالتيار المباشر طاقة 150 كيلووات ، في غضون 34 دقيقة وذلك كافيا للوصول إلى نسبة شحن تصل لـ84% من طاقتها الاستيعابية.





صممت السيارة خارجيا بتصميم رياضي، يجمع بين القوة والانسيابية أيضًا، وذلك بفضل العجلات الرياضية العريضة والتي تبدو متعددة السرعات، كما حصلت على مصابيح LED أمامية تجعل النسخة BMW X1 أكثر شراسة، علاوة على التصميم الخلفي الذي تمتع بمستشعرات الركن لسهولة اصطفاف السيارة، وتزيل الصادم الخلفي قطاعين باللون الازرق في لمسة جمالية من الصانع الاماني.





كما تمتعت بـ"سبويلر" خلفي يتيح للسيارة افضلية في الأداء مع السرعات والحركة الديناميكية للهواء، ويسدل الستار على هذه النسخة بعلامة BMW البافارية التي تتوسط مقدمة السيارة والجزء الخلفي لـ" iX3" الكهربائية، ويذكر أن يبدأ سعر السيارة من 66.300 يورو، أى ما يعادل 1,225.22 جنيه مصري.



