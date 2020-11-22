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لميس سلامة: مصر تسير على الطريق الصحيح والفضل يرجع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإعلامية لميس سلامة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه تهنئة خاصة للحكومة عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلا: "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التى أشادت بها كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن أداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية.. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المؤسسات والمنظمات الدولية وخاصة الاقتصادية منها تشيد بسياسات الدولة المصرية، وصندوق النقد الدولي أشاد بالخطة الاقتصادية لمصر وخاصة أنها لم تتأثر بتفشي فيروس كورونا، معقبة: "بتأكد إننا ماشيين على الخط الصح".

وأشارت إلى توقعات خبراء صندوق النقد الدولى بأن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 2.8% في العام المالي 2020 - 2021، بعد أن سجل معدل نمو 3.6% العام المالى الماضي رغم تداعيات أزمة كورونا.

وأضافت أن المؤشرات الدولية أظهرت أن مصر تحقق ثاني اعلى دولة في معدلات النمو الاقتصادي، واننا الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تحقق معدل نمو اكثر من 2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح وهذا الفضل يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الكامل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر».

وأثنى الرئيس خلال الاجتماع على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وعرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3.6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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