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رياضة

اتحاد الكرة يجرى مراسم قرعة الدوري الجديد .. غدا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
تجرى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني،غدا الاثنين،مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021.

وحدد مسؤولو اتحاد الكرة غدا الاثنين، موعدا لإجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة.

ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الدعوة إلى ممثلى الأندية المشاركة فى المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.

وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وكشفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد انطلاق ضربة البداية للموسم الجديد فى الدورى الممتاز على أن تبدأ منافسات بطولة الدورى الجديد يوم 9 ديسمبر المقبل.

وكانت أندية الدورى الممتاز رفضت المقترح الذى تقدم به حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات المستقيل بإقامة منافسات بطولة الدوري الحديد من دور واحد نظرًا للارتباطات الدولية للمنتخب الوطني الأول فى تصفيات امم افريقيا ونظيره الأوليمبي الذى يساعد للمشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو 2021.

يذكر أن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في إقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.
 
كما تضمّنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.
 
ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها -بطبيعة الحال- زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.

وقال "الزناتي" إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا على سعادته بالتمكن من إنهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها.
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