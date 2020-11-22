تخلصك من المزعجين.. 5 ميزات قادمة إلى واتساب قريبا.. تعرف عليها

يصدر تطبيق واتساب WhatsApp ، ميزات عديدة كل أسبوعين لتحسين تجربة المستخدم الإجمالية ورفع مستوى استخدامه للمنصة، وقد أطلقت خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك مؤخرا العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك اختفاء الرسائل والتسوق وغيرها الكثير، والآن تستعد المنصة الاجتماعية لإصدار المزيد من الميزات الجديدة على مستوي العالم.





تطبيق واتساب في الوقت الحالي تمهيدا لطرحها قريبا، وفقا لما ذكره موقع "bgr in". ومن بين العديد من الميزات القادمة نقدم إليك فيما يلي قائمة بأفضل 5 ميزات يعمل على تطويرفي الوقت الحالي تمهيدا لطرحها قريبا، وفقا لما ذكره موقع "bgr in".









1. القراءة لاحقا:





تأتي ميزة "القراء لاحقا Read Later"، كبديل لميزة الدردشة المؤرشفة الحالية، والتي ستحاكي ميزة وضع الإجازة التي تعمل المنصة على اختبارها منذ فترة، وبمجرد تمكين الميزة لن يتلقى مستخدمو رسائل أو إشعارات المكالمات من جهة الاتصال التي تم إرشفتها أو تحديدها وإرسالها إلى تبويب القراءة لاحقا، وعلى عكس ميزة الدردشة المؤرشفة، لن تقوم القراءة لاحقا بإعلامك عندما تقوم جهة اتصال محددة بإرسال رسالة.





2. كتم صوت مقاطع الفيديو قبل إرسالها:





تعمل منصة التراسل على ميزة مهمة سيتم إطلاقها قريًا، حيث رصد موقع "WABetaInfo"، ميزة "تجاهل مقاطع الفيديو قبل الإرسال"، والتي ستتيح لمستخدمي واتساب كتم صوت مقطع فيديو قبل الإرسال إلى جهة اتصال ما، وهي ميزة مستوحاة من منصات التواصل الاجتماعية الأخرى بما في ذلك إنستجرام Instagram ، وتويتر Twitter .





3. إبلاغ واتساب:





هذه أيضًا ميزة مهمة يعمل على تطويرها فريق واتساب في الوقت الحالي، بمجرد توفر هذه الميزة سيتمكن مستخدمو تطبيق التراسل من الإبلاغ عن جهات الاتصال المزعجة والتي تقوم بإررسال رسائل غير مرغوب فيها، وهي أيضًا طريقة للتحقق من الدردشة والمجموعات وحسابات الأعمال التي تم الإبلاغ عنها، فعندما يقوم المستخدم بالإبلاغ عن الأشخاص المزعجين على المنصة يجب عليه أولا مشاركة الرسائل الأخيرة التي أرسلها المستخدم إليه عبر التطبيق، مع فريق الدعم الخاص بالخدمة.





4. دعم الأجهزة المتعددة:





يختبر فريق واتساب هذه الميزة منذ عدة أشهر، والتي تعد الميزة الأهم في تاريخ المنصة، حيث كشف موقع "Wabetainfo "، المتخصص في رصد ميزات واتساب التجريبية، عن اقتراب طرح ميزة دعم الأجهزة المتعددة أو ميزة "الأجهزة المترابطة" والتي ستكون متاحة قريبا لجميع المستخدمين على مستوى العالم، والتي ستمكن مستخدمي خدمة التراسل من استخدام حساب واتساب واحد على أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت دون الحاجة إلى تسجيل الخروج من الجهاز الأول، أو البقاء على اتصال بالإنترنت بنسخة الهاتف كما هو حاليا.





5. خلفيات قابلة للتخصيص:





ستمكنك ميزة واتساب الجديدة Advanced Wallpaper، من تعيين خلفيات مختلفة لكل محادثة على حدة، لذلك عندما يقوم المستخدم بتعيين خلفية جديدة، سيسأل النظام الأساسي لتطبيق التراسل عما إذا كان المستخدم يرغب في تعيين الخلفية للدردشة الحالية أو لجميع الدردشات، فإذا اختار المستخدم الخلفية لجميع الدردشات، فسيتم تطبيق الخلفية على جميع نوافذ الدردشة ولكن إذا اختار المستخدم خيار الدردشة هذا فقط، فسيتم تطبيق الخلفية فقط على الدردشة الحالية المعنية.