ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس ائتلاف دعم مصر: الدولة نجحت في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:20 م
عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى ، رئيس ائتلاف دعم مصر
Advertisements
فريدة محمد
وجه رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبد الهادى القصبى، التحية للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى، على جهودهم فى مواجهة أزمة كورونا، وما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالي، والتى تكللت بإشادة  كبرى المؤسسات المالية الدولية ، وفي مقدمتها الإعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي، بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف القصبى فى بيان له منذ قليل، أنه على سبيل المثال لا الحصر نجحت الدولة فى تطبيق مفهوم حقوق الإنسان ، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ مارس 2015 ليستفيد منه أكثر من 3 مليون مواطن ونصف فى جميع المحافظات ، حيث أشاد به البنك الدولى ، وذلك وسط برنامج الإصلاح الحكومى الناجح كذلك نجحت  الحكومة فى إدارتها لأزمة كورونا واحتواء تبعاتها ساعد فى خفض   معدلات البطالة الذى عانت منه دول عديدة بسبب الأزمة الراهنة.

وشدد القصبي، على أن دعم المواطنين والتكاتف خلف القيادة السياسية فى ظل تلك الأجواء الراهنة، ساعد على تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى ، تزامنا مع برامج وشبكات الأمان الاجتماعى ، مما يؤكد على نجاح القيادة السياسية فى إدارة دفة الأمور وسط كل هذا التحديات، مطالبا المواطنين بالالتزام فى الفترات المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة  كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أثني على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية‪.‬ 

جاء ذلك خلال اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية‪.‬ 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر‪.‬ 
 
وفي هذا الإطار؛ عرض الدكتور محمد معيط ،التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3,6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‪.‬ 
‪  ‬
واستعرض وزير المالية ، أبرز ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا، والإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة‪.‬ 

كما تضمن التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج، والإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية، والإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري‪.‬ 

وتضمن البيان الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا‪.‬ 
 
كما تضمن الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة‪.‬
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أداء فاق التوقعات.. السيسي يثمن إشادة النقد الدولي بالاقتصاد المصري فى مواجهة «كورونا»

الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا .. أحمد موسى: مصر حققت معدل نمو إيجابي في 2020

وزير المالية: تهنئة الرئيس لنا عظيمة واقتصادنا في وضع صلب.. فيديو

معيط: حققنا 105.5 مليار جنيه فائض أولي رغم فقدان 200 مليار إيرادات

تذهب للموازنة.. وزير المالية: صندوق النقد يحول لمصر 1.6 مليار دولار قبل نهاية العام

وزير المالية: الرئيس وجه بتخصيص مبلغ آخر لمواجهة أي موجة ثانية من كورونا

ترشيحاتنا

السر عند ترامب .. ظهور علاج جديد لـ فيروس كورونا بالمستشفيات

ضحى بحياته لإنقاذ مريض.. وفاة طبيب سعودي فجأة أثناء إجراء عملية جراحية

دعاء أوصى به الرسول للاستعاذة من الأمراض

زعيم تيجراي يرد على تهديدات آبي أحمد: مستمرون في المقاومة حتى تتحقق مطالبنا

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: القاهرة لن تتأثر بمواعيد إغلاق المحال.. ونصيبها من السياحة ليس كبيرا

عمرها 2000 عام.. العثور على جثتي رجلين أسفل فيلا قديمة في بومبي الأثرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

جذاب وهادئ .. 10 صور تبرز جمال مكياج روجينا

شاهد.. إصدار إماراتي خاص من لاندكروزر 2021 يحولها لتحفة فنية