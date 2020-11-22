قبل نهائي القرن.. إصابات كورونا بالجملة في صفوف الأهلي والزمالك

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وسيكون نهائي القرن أو نهائي الأحلام كما يطلق عليه البعض، المباراة الأهم في تاريخ القطبين، حيث لم يسبق لهما أن التقيا في نهائي أقوى مسابقة في القارة السمراء من قبل.





وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما تأهل الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.





ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.





لكن مع اقتراب نهائي الأحلام بدأت الأزمات تضرب القطبين، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يوجد 3 حالات حاليا في نادي الزمالك، وحالة وحيدة في الأهلي.





ويستعرض" صدى البلد" المصابون بفيروس كورونا في القطبين، قبل نهائي الأحلام:





محمد حسن

أعلن محمد حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الثلاثاء الماضي إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد إجرائه مسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية.





وكتب محمد حسن عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الحمد لله عينة كورونا إيجابي .. أرجو الدعاء".





مدحت عبد الهادي وأحمد نادر السيد

أثبتت مسحة كورونا لفريق الزمالك، التي ظهرت نتائجها، الأربعاء الماضي، إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس المرمى الصاعد بفيروس كورونا، فيما جاءت نتيجة المسحة سلبية لباقي اللاعبين والجهاز الفني.





وخضع الثنائي للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.





حازم إمام

أثبتت المسحة التي خضع لها حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عن تحول عينته من إيجابية إلى سلبية بعدما خضع للعزل في المنزل بعد إصابته بكورونا.

وتواجد اللاعب فى مقر النادى، من أجل الخضوع إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبى للفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والطبية، وخضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد فى سيارته الخاصة، منذ دخوله إلى مقر النادى حتى مغادرته، لعدم الاختلاط بأى لاعب.

وغاب حازم إمام عن مباراة فريقه أمام نادي مصر أمس ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر

محمود كهربا

أكد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي،الخميس الماضى، إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحة طبية له اليوم قبل مران الفريق بملعب مختار التتش.





وكتب محمود كهربا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام "الحمد لله على كل شيء covid-19 دعواتكم".





وأعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.





صالح جمعة

أعلن الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وأضاف أن صالح سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.





وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، ومعسكر الفريق الأول استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا.





محمد شريف

أعلن محمد شريف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب شريف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله positive covide – 19".







أحمد ياسر ريان

أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم نادي الجونة ومنتخب مصر الأولمبي، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر ريان عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي، ما يفيد بإيجابية العينة الخاصة به لفحص فيروس كورونا.

وتواجد أحمد ياسر ريان خلال الأيام الماضية بمعكسر المنتخب الأولمبي، حيث خاض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية والبرازيل، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

جدير بالذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي انتهى منذ عدة أيام الماضية، ليبدأ جميع اللاعبين في العودة من جديد إلى أنديتهم.





لاعبا سلة الأهلي



وقبل أيام أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال بفيروس كورونا وذلك خلال تجمع المنتخب الأول لكرة القدم قبل مواجهة توجو في تصفيات امم افريقيا.





علي جبر

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة علي جبر مدافع الفريق بفيروس كورونا.

وأكد مسئولو بيراميدز أن على جبر لم يخالط لاعبى الفريق منذ أن عاد من معسكر المنتخب الوطنى الخاص بمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله ومنعه من خوض تدريبات الفريق.

ويخضع علي جبر، للعزل الطبي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، ثم يخضع لمسحة طبية جديدة في المرحلة المقبلة.





دونجا بيراميدز

وقبل أيام أعلن نادي بيراميدز إصابة عماد دونجا بفيروس كورونا بعد الخضوع لمسحة طبية إلا أنه تعافى من الوباء العالمي بعدها.





نشر اللاعب عماد نبيل دونجا لاعب نادي بيراميدز صورة جديدة من خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عماد نبيل دونجا، في الصورة أثناء تدريبات نادي بيراميدز معلنا شفاؤه من فيروس كورونا بعدما أصيب وفقا للتحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها يوم الإثنين الماضي.

وكتب عماد نبيل دونجا على الصورة معلقا "الحمدلله سلبية".





السلة المصرية

أعلن النادي الأهلي إصابة الثنائي إبراهيم الجمال وسيف سمير، لاعبا الفريق الأول لكرة السلة، بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور إيجابية المسحة الطبية التي خضعا لها خلال الساعات القليلة الماضية.

ويخضع اللاعبين للعزل الطبي بعد ظهور أعراض خفيفة على كل لاعب ويتبعان حاليا البروتوكول الطبي للعلاج من فيروس كورونا.



