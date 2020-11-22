التضامن الاجتماعي: تخصيص 90 مليون جنيه لدعم 30 ألف طالب بمدارس التعليم المجتمعي

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير والتي تضم نحو 30 الف طلاب، من الموارد التى خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، لدعم التعليم المجتمعى، متعهدة بدعم الجمعيات الاهلية على تغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام، وأنما الأعوام القادمة.





جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض مشروعات وإنجازات قطاع التعليم وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل 83 منحة بالتعليم الفني والتعليم العالي، بحضور الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبًا عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور احمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائبًا عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.





أكدت القباج على ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء فى أى مجتمع ، مشددة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على هذه القضية باعتبارها المحور الأساس لتحقيق تنمية ونهوض المجتمع .





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى : أؤمن أن قضية التعليم قضية وطن وأنها المفتاح الرئيسى للتنمية ولا أستطيع التاخر عن "مصر الخير" المؤسسة العريقة فى عملها لخدمة المجتمع وصدق من أسماها "مصر الخير" فلديها الكثير من البرامج والمنح فى مختلف المجالات مثل : الإعاقة والسكن الإقتصادى وتنطلق فى كافة انحاء المجتمع شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لخدمة المجتمع .





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى : إن الدولة لا تقوم عليها الحكومة فقط بل المؤسسات والمجتمع المدنى بكل ما يحتوى من نضج فى العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التى نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية .





وقالت الوزيرة : لما بنقول البنوك والمسئولية المجتمعية بضرب مثال واحد بمحافظة المنوفية وجمعية المساعى المشكورة التى ساهمت فى اثراء قطاع التعليم بالمحافظة حتى وصلت نسبة التعليم الى 94 ٪ لتكون المنوفية اكبر محافظة فيها نسبة تعليم على مستوى الجمهورية ، تحية تقدير واحترام واعتزاز التى تقدمها "مصر الخير" كشريك اساسى للدولة فى توفير التعليم وتقديم خدمات تعليمية اكثر جودة للاسر محدودة الدخل .





واوضحت وزيرة التضامن أن 37% من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة استطاعوا الوصول لأعلى مراحل التعليم المدرسى رغم ظروفهم الصعبة فنستطيع ان نلمس كم من الفرص البديلة التى يمكن توفيرها للاسر الفقيرة .. وعلى مدار سنوات عديدة منذ انشاء "مصر الخير" كان لها دور كبير فى تقديم وتوفير الفرص التعليمية بصورة لائقة وتحارب الظواهر السلبية المترتبة على التسرب من التعليم .





وأشارت الوزيرة إلى ان مؤسسة مصر الخير لا تركز فقط على التعليم وانما يواجه ظواهر ومخاطر عديدة تواجه المجتمع .. ومن هنا جاءت استجابة المؤسسة لدعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، على الاهتمام والتركيز على التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهوض والتنمية .





وأضافت : لذا قرر الرئيس تخصيض مليار جنيه مصرى لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للاسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعى واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب فى اسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعى تحية صادقة للسيد رئيس الجمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته التى لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للاسر الاكثر احتياجا وانهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية ..دعونا نعطيهم كى يعطوا الوطن حينما يكبرون.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى : ينطوى المشهد الحالى لاعادة تشكيل الوضع المجتمعى لاتاحة الفرصة اكبر للمجتمع المدنى وتوسيع دور القطاع الخاص للتدريب والمساهمة فى بناء التكنولوجيا فى اطار البحث عن التوازن العادل ويعمل الجميع فى استراتيجية كبيرة لناء الانسان ببناء الانسان سنبنى الوطن بشكل علمى وممنهج ..نضع التعليم فى المقدمة ونقوم على الحلول المتزامنة والخلاقة لتخريج مواطنين ايجابيين على وعى بقضايا المجتمع .





وأوضحت:" نضع التعليم فى المقدمة ونقوم على الحلول المتزامنة والخلاقة لتخريج مواطنين ايجابيين على وعى بقضايا المجتمع، مشيرة إلى أنه من اهم القضايا التى يتم التركيز عليها محو الامية".





واستكملت:" اتفقنا على ان الجامعات ليست فى حل عن محو الامية، قيام مؤسسات المجتمع المدنى، برفع كفاءة الابنية التعليمية والطفرة التكنولوجية التى حدثت، والتركيز على تعليم الفتاة خاصة فى قرى الوجه القبلى، مضيفة: "خامس هذه التدخلات النهوض بالعملية التعليمية من خلال عملية التعليم التفاعلية والايجابية التعليم ليس مقصور فثط على المدارس وانما المجتمع اجمع، اهتمام المجتمع المدنى بالتعليم ليس من باب الرفاهية وانما اقرار لمبدأ المسئولية المجتمعية وهو ما دفع المؤسسات المجتمعية وعلى رأسها مصر الخير لمشاركة الحكومة فى انشاء المدارس وتطوير الابنية التعليمية، ومحو الامية ونشر التعليم والارتقاء بمستوياته يؤدى لتطور المجتمع والتقدم الاجتماعى وكذلك التمكين الاقتصادى".





وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي:" لا يجب علينا ان نترك طفل واحد كى يتعلم كيف يقرأ ويكتب فلنتعهد جميعا لنكون جنود مجندة لحل هذه القضية سويا، لافتة إلى أن الوزارة عملت على محاربة التسري التعليمى، وتوفير تغذية الالف يوم الاولى فى حياة الطفل للاسر الفقيرة.





وأشارت إلى جهودها في حياة كريمة من خلال انشاء حضانات فى الأماكن المحرومة، متابعة: "لدينا مشروع لا امية مع التكافل، الربط الشبكى مع التربية والتعليم للتعرف لحظيا على من تسرب من التعليم.





واختتمت كلمتها:" اتقدم بالشكر والتقدير لمصر الخير وكافة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وقطاع البنوك ودور المعلم ونحتاج بشدة لعودة دور المعلم البناء وتعزيز دوره، معلنة اتفقها مع مصر الخير على دعم التعليم المجتمعى لـ30 ألف طالب بـ90 مليون جنيه ليس عطاء من الوزارة وإنما تخصيص من الموارد التى خصصها السيد الرئيس ونتعهد بدعم الجمعيات الاهلية على تغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام وإنما الأعوام القادمة.





من جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الكلمة التي ألقاها عنه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت قضية بناء الإنسان علي راس أولوياتها، مشيرا الي ان شعار مؤسسة مصر الخير تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، مما يشير الي توارد خواطر.





وأكد الدكتور رضا حجازي أن بناء الإنسان ليس مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها أو ووزارة بعينها ولكن جهد وزراء عدة وجهات مختلفة.





وأشاد حجازي بالنماذج الناجحة التي شهدها في الاحتفالية، موضحة أنها كانت بارقة امل ومثال لتحقيق الانتماء والولاء، موضحا أن مؤسسة مصر الخير هذا الشريك التنموي المجتمعي لوزارة التربية والتعليم و الداعم للعملية التعليمية من منطلق مبدأ المسؤولية المجتمعيه للمشاركة في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه التعليم إيمانا بأن التعليم هو الأمل في النهوض بالمجتمع للوصول إلى رؤية الدولة ٢٠٣٠

تعمل مؤسسة مصر الخير مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بروتوكول مجدد عام ٢٠١٩ تقوم بالعديد من التداخلات التي تم رصدها وعمل خريطه للاحتياجات معدة من قبل مختصين داخل الوزاره تساعد اي داعم للتعليم لتقديم الخدمة دون حدوث اذدواجية أو إهدار مثال (بناء مدارس_تجهيزات باثاث _معامل علوم _ حاسب آلي _ دعم تكنولوجي _ تنميه مهنية لأطراف العملية التعليميه _قوافل طبية ٠٠٠٠) مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.





وأضاف أن مدارس مصر الخير المجتمعية وعددها ١٢٠٠ مدرسة تقريبا على مستوى جميع محافظات الجمهورية تعتبر مثالاً جيداً لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي وكيف للمجتمع المدني أن يواجه مثل تلك المشكلات ويساعد في حلها٠





وأشار إلي أن مؤسسة مصر الخير تقوم بذلك من خلال داعمين مثال البنك الأهلي عملت بذلك الدعم مؤسسة مصر الخير في عدد ثلاث محافظات (الإسماعيلية المنيا المنوفية) في مدارس التعليم الأساسي بتلك المحافظات وتم انتهاء المشروع هذا العام ٢٠٢٠ وبداية مشروع جديد بتمويل جديد من البنك الأهلي بمحافظات (أسوان ـ قنا ـ الفيوم ـ مطروح) ، وصندوق تحيا مصر كممول لتطوير مدارس التعليم الأساسي بمحافظ سوهاج إدارة طهطا ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر فقرا تماشيا مع المبادرة الرأسية .





كما لما تمتلكه مؤسسة مصر الخير من مصداقية ونجاحات في العمل الأهلي يتم اختيارها كشريك قاعدي لجهات مانحة دولية كاليونسيف التي تنفذ معه مشروع دعم المدارس المجتمعيه بمطروح ومدة اربع سنوات بدأ ٢٠١٦ وينتهي بنهاية العام الحالي٠





وقال حجازي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تثمن وتقدر كافة جهود مؤسسة مصر الخير وجهود كافة الداعمين من المجتمع المدني إيمانا بدوهم في دعم التعليم للوصول اللي مواطن صالح يخدم ويرقي بوطنه.





وأكد أن مدارس التعليم المجتمعي في مؤسسة مصر الخير، تبلغ 1080 مدرسة من بين 5600 مدرسة تعليم مجتمعي في مصر، تعد فرصة ثانية للالتحاق بركب التعليم، مشددا علي ان التعليم قضية امن قومي، لأن وهؤلاء المتسربين من التعليم اذا لم ينضموا لقطار التعليم كان مكانهم قطار الأمية التي تعتبر أهم روافد الإرهاب.





من ناحيته أعرب الدكتور احمد الحيوى ، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء ، عن خالص شكره وتقديره للدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة "مصر الخير" برئاسة الدكتور على جمعة ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، و حرصها على اتاحة فرص عديدة للتعليم بالجامعات التكنولوجية والمنح التعليمية بالخارج لأبناءنا الطلاب .





وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء فى كلمته اليوم الأحد ، التى ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار ،وزير التعليم العالى ،في إحتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات : إننا نسعد دائما بالتعاون والعمل مع مؤسسة "مصر الخير" ودائما فى التواصل معها لننمى المجتمعات الموجودة وتنيح التعليم على اعلى مستوى لكل بيت مصرى.





وأشاد الحيوى بالاهتمام بالتعليم الفنى فى الدولة المصرية فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، حيث أنشأت الدولة المصرية العديد من الجامعات التكنولوجية و اشتغلنا بالفعل فى 3 جامعات تكنولوجية وان شاء الله فى العام الدراسى 2021 عندنا 6 جامعات تكنولوجية جديدة نعمل بها ، مضيفا : نحن نعمل لأن المجتمع المصرى يستحق منا الكثير ..وطبعا عندنا نقطة تحول كبيرة جدا للأسرة المصرية وهى الثانوية العامة حيث تم اتاحة الفرصة للتعليم بالجامعات التكنولوجية والمنح الدراسية .





واختتم الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء كلمته قائلا : كل الشكر والتقدير لكل العاملين بمؤسسة "مصر الخير" وعلى رأسها الدكتور على جمعة ،رئيس مجلس امناء المؤسسة .. ونحتاج لمجهود أكبر وأكبر وبمؤسسة "مصر الخير" نوصل التعليم لكل بيت فى مصر يسعى ليكون أبناؤه على أعلى مستوى من التعليم، لكي يصل خريج التعليم الفني الماجستير والدكتوراة".









من ناحيته قال محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، إن مصر الخير بدأت بمجلس أمناء قوي لكي تكون هناك مؤسسة على مستوى الدولة، قائلا: "هذا كان هدفنا من البداية، فأهم ما يميز مجلس الأمناء، التنوع ففيه من الشخصيات القامات، وأول سؤال طرح كان كيف تستمر هذه المؤسسة أكثر من 500 سنة، فدرسنا الموسسات الخيرية التي استطاعات ان تستمر، فوجدنا انه يجب ان تكون مؤسسة بحوكمة مع تأهيل صفوف ثانية للاستدامة".





وأكد محجوب ان مؤسسة مصر الخير رأت أن مجال التعليم والصحة والبحث العلمي من أهم المجالات.





وأضاف: "نحن مؤمنين بالتعليم إيمان كامل، فالتعليم نور لأن النور هو الإيجاد وهذا كان هدف رئيسي، والتعليم الفني لانه الركيزة الأساسية لتنمية اي مجتمع اردنا تجهيز العامل وكيفية تجهز الدول كالصين وغيرها في تأهيل العمالة الخاصة بها، لكي يصل خريج التعليم الفني الماجستير والدكتوراة".





وأشار إلى أن مجال البحث العلمي من المجالات الأساسية لمؤسسة مصر الخير، مضيفا:" اهتمينا به، ونسعى لتمويل ابحاث كثيرة جدا لاقتنعنا أن زيادة الدخل 1٪ يحتاج الف مصنع، في حين أن بحث علمي واحد يمكنه زيادة الدخل المصري 2 و3٪.





وقالت المهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن التعليم قضية مصر الأولي والرئيسية لابد من تكاتف الجميع فيها، لان التعليم صدقة لا تبلي وتستمر ليوم الدين.





وأضافت مبدي أن قطاع التعليم من اهم القطاعات بؤسسة مصر الخير من بين 7قطاعات تضمها المؤسسة، موضحة أنه ليس بالخبر وحده يحيي الإنسان، مشيرة الي ان مؤسسة مصر الخير جزء من الدولة وتعمل علي إتاحة فرص للتعليم المجاني، موضحة أن هناك اكثر 35 الف طلاب بمدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير يمثلون ربع عدد طلاب التعليم المجتمعي في مصر.





ووجهت رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، الشكر لكل الشركاء للمؤسسة، موضحة ان إستمرار التعاون مؤشر علي نجاح مصر الخير في ما تقوم بها، لأن اي شريك لن يستمر دون ان يري أن هناك تحقيق لنجاحات، معربة عن أملها في مزيد من الشركاء في قطاع التعليم.









قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم في مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير، رأت أن الاستثمار في التعليم هو أهم رسالة لها التي تساهم في بناء الإنسان لاسيما وانها تأمن أن التعليم هو السبيل لتحقيق هذه الرؤية.





وأضاف حسن، أن مؤسسة مصر الخير سخرت كافة امكانياتها، لدعم الاتاحة التعليمية لنظام التعليم المصري ودعم الجودة للمشروعات التعليمية ودعم تمكين التجارب والنظم الناجحة في النظام التعليمي المصري.





وأكد صابر أن المؤسسة بدأت بدعم قطاع الطفولة حيث تم تجهيز 350 قاعة حضانة ورفع كفاءة العاملين بتلك الحضانات، كما قامت بتطوير وتجهيز 182 مدرسة تعليم عام في 20 محافظة، اتاحت 107 الاف و717 فرصة للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى تشغيل 1080 مدرسة تعليم مجتمعي في 10 محافظات تتيح فرصة لمن تسرب من التعليم، اتاحت الفرصة لاكثر من 35 الف طلاب لتحقيق حلمهم في التعليم





وأشار إلى أن قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير نجح منذ 2010 في تقديم 1844 منحة دراسية للطلاب المتفوقين، مؤكدا أنها وفرت لأصحاب الهمم للوفاء بمتطالباتهم التعليمية.





وأوضح أن مصر الخير عملت على السعي للحد من البطالة بتدريب 18549 فرصة للشباب من 18 عاما لاقتحام سوق العامل، ورفعت كفاءة الجودة التعليمية لتدريب كافاة 18 الف و400 معلم بما يتناسب مع ادخال التكنولوجيا، وتوفير 1200 فرصة تدريب وتشغيل في المجال الحيوي ورفع كفائتهم في مجال ريادة الأعمال.





َوعن دعم وتمكين التجارب والنظم الناجحة في النظام التعليمي المصري، قال صابر، إن المؤسسة دعمت انشاء الكلية التكنولوجية المصرية الصينية، بالتعاون مع الصين وإتاحة مئات الفرص للطلاب، وكذلك التعاون مع صندوق تطوير التعليم وتقديم كافة 16 منحة دراسية في إيطاليا، وكذالك وتقديم رعاية تخصص البتروكيماويات كأحد التخصصات الهامة بالمدرسه الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بالسويس والتي تتيح 60 فرصة تعليمية سنوية بالمدرسة.