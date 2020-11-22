أمل جديد لإنقاذ البشرية.. مصل جديد يمنع انتشار كورونا بين القرود

منحت شركة لإنتاج لقاح فيروس كورونا آمالا جديدة لمنع انتشار الفيروس بين البشر بعد أن نجحت التجارب على القرود.





وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن نوفافاكس، أعلنت اليوم اليوم الأحد إن لقاحها "منع العدوى" بين قرود المكاك ريسوس في الاختبار.









وأوضحت الصحيفة أن شركة الأدوية الأمريكية ستقوم الآن بدراسة ما إذا كان اللقاح يمكن أن يكون له نفس التأثير على البشر، ما قد يساعد في إنهاء الوباء.





وقال الدكتور جريجوري جلين ، رئيس قسم البحث والتطوير في نوفافاكس: "إذا حدث ذلك في البشر ، فسيكون هذا هو السيناريو اللقاح الحلم".





ووصف العلماء الليلة الماضية هذا المصل بأنه "مثير" لكنهم حثوا على توخي الحذر ، من وجود اختلافات كبيرة بين طريقة عمل الفيروسات في التجارب على القرود وفي التجمعات البشرية.





ووصل السباق لإنتاج اللقاح الأقدم والأكثر فاعلية إلى ذروته ، مع إعلان هام عن التجارب من قبل أسترازينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد في غضون أيام.





وتظهر النتائج الواعدة حتى الآن من شركتي Pfizer و Moderna الأمريكيتين العملاقتين أنهما يجب أن تحمي الناس من الإصابة بالمرض - ولكن لا توجد بيانات كافية حول ما إذا كانوا قد أوقفوا انتشار Covid للآخرين.





وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض والذين تلقوا لقاحًا لا يزالون قادرين على نقل العدوى للآخرين ، فقد يستمر الفيروس في الانتشار.





وبعد تجربة ناجحة على الفئران ، أعطت شركة Novavax عشرات من قرود المكاك ريسوس جرعتين من لقاحها متفاوتة القوة بفارق ثلاثة أسابيع قبل أن تصيبهم بـ Covid.





ولم يتسبب الفيروس في إصابة معظم الحيوانات بالمرض حيث لم يظهر في أنوفها.





وتم نسخه فقط في رئتي قرد واحد حصل على أقل جرعة من اللقاح، كتمكن هذا القرد من مقاومة العدوى في أربعة أيام.





وقال الدكتور جلين إن الأجسام المضادة التي تم إنشاؤها بواسطة اللقاح كانت قوية جدًا '، لقد خلقت مناعة معقمة، تمنع الفيروس من الانتقال من رئتي القرد إلى أنفه ومنع الحيوانات من نشر الفيروس.





وتستخدم القرود بشكل شائع في اللقاحات الأمريكية ودراسات الأدوية وتمثل عادةً الخطوة الأخيرة قبل التجارب السريرية البشرية.





ويعد لقاح نوفافاكس قيد التجربة على البشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.



