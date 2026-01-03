على متنها 4 أشخاص ..تحطم مروحية خاصة قرب فينيكس الأمريكية

أفادت تقارير إعلامية بتحطم مروحية خاصة في محيط مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، وكان على متنها أربعة ركاب.

كما أعلنت السلطات المحلية، إطلاق عملية بحث وإنقاذ في موقع الحادث.

وبدورها ؛ ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن المروحية تحطمت قرابة الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (GMT-6).

وبينت الإدارة، التي تحقق في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، أن أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية وقت سقوطها.

من جهتها، أفادت مكتب شريف مقاطعة بينال بأن فرق الطوارئ تحاول الوصول إلى موقع التحطم الواقع في منطقة جبلية قرب وادي تيليغراف، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية، دون تأكيد حتى الآن بشأن وجود إصابات.