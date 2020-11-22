الملصق الإلكتروني للسيارات والموتوسيكلات .. خطوات تركيبه والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 31 ديسمبر 2020م.
وأهابت الوزارة بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.
وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر .
على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.
- عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".
- سعر الملصق الإلكتروني 2020
سعر الملصق 50 جنيها ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، وتصل عقوبة عدم تركيبه لغرامة تصل لـ 8 آلاف جنيه.
- الملصق الإلكتروني للموتوسيكلات
حددت وزارة الداخلية أن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني للموتوسيكل 31 ديسمبر 2020 ، مضيفة أنه يجب على مالكي المركبات التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق، مؤكدة انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
- الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات
تندرج الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني تحت إجراءات تركيبه والتي جاءت على النحو التالي:
يصرف ملصق مرورى لكل السيارات عند الترخيص لها للمرة الأولى أو نقل القيد أو الملكية.
يدفع صاحب السيارة 50 جنيها سعر الملصق.
كما يصرف عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.
إذا كانت الرخصة سارية كل ما على صاحب المركبة هو أخذ السيارة والرخصة إلى إدارة المرور والتوجه إلى الموظف المختص لإنهاء الإجراءات.
- خطوات استخراج الملصق الإلكتروني
- يتجه صاحب السيارة إلى وحدة المرور التابع لها ويطلب تركيب الملصق.
- يوضع في مكان محدد بالزجاج الأمامي للسيارة.
- يحوي الملصق مجموعة من البيانات بينها رقم المركبة وبياناتها الكاملة، ويتلف إذا ما حاول أحد نزعه من مكانه.
- يستخدم في تطبيقات أخرى مثل سداد رسوم الطرق ورسوم أماكن الانتظار.
- تتم قراءة البيانات من خلال الأجهزة الموجودة مع رجال المرور.
- لا يرتبط تركيب الملصق بموعد ترخيص المركبات، حيث يتجه مالك السيارة إلى وحدة المرور التابع لها لاستخراج الملصق واستخدامه بشكل فوري دون الحاجة للانتظار لموعد ترخيص المركبة.
- لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، لأنه يحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، وأنّ الترخيص سيكون متوقفا على تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة.