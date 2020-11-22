الملصق الإلكتروني للسيارات والموتوسيكلات .. خطوات تركيبه والأوراق المطلوبة

حددت وزارة الداخلية أن آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني للموتوسيكل 31 ديسمبر 2020 ، مضيفة أنه يجب على مالكي المركبات التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق، مؤكدة انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

- الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

تندرج الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني تحت إجراءات تركيبه والتي جاءت على النحو التالي:









يصرف ملصق مرورى لكل السيارات عند الترخيص لها للمرة الأولى أو نقل القيد أو الملكية.





يدفع صاحب السيارة 50 جنيها سعر الملصق.





كما يصرف عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.





إذا كانت الرخصة سارية كل ما على صاحب المركبة هو أخذ السيارة والرخصة إلى إدارة المرور والتوجه إلى الموظف المختص لإنهاء الإجراءات.









- خطوات استخراج الملصق الإلكتروني