فلاديمير بوتين: غير مستعد للاعتراف بـ جو بايدن رئيسا لـ أمريكا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عدم استعداده للاعتراف بالرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، فائزًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ كون الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بفوز منافسه الديمقراطي.





وكان "بايدن"، أعلن قبل أسبوعين رئيسًا منتخبًا في الانتخابات ضد ترامب الذي رفض التنازل.





وزعم الرئيس "ترامب"، حدوث تزوير في الانتخابات، وأمر فريقه بالتنافس على الأصوات في الولايات الرئيسية التي كلفته إعادة انتخابه.









وقال "بوتين"، الذي لم يهنئ "بايدن" بعد على فوزه، اليوم الأحد، عبر التلفزيون الرسمي الروسي، "سنعمل مع أي شخص لديه ثقة الشعب الأمريكي".





وقال بوتين، وفقًا لـ بلومبرج، "لكن هذه الثقة لا يمكن منحها إلا لمرشح اعترف الطرف المعارض بفوزه، أو بعد تأكيد النتائج بطريقة شرعية وقانونية".





وقال "بوتين" إن قرار عدم تهنئة بايدن هو "إجراء شكلي" وليس له دوافع خفية.

كما قال إنه يعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قد "دمرت".

وعندما فاز ترامب في عام 2016، كان بوتين سريعًا في تقديم التهاني - لكن منافسة ترامب في تلك الانتخابات، هيلاري كلينتون، أقرت أيضًا في اليوم التالي للتصويت.

وبعد أيام قليلة من الدعوة إلى الانتخابات لصالح بايدن، قال المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن هذه الانتخابات مختلفة.





وقال "من الواضح ، يمكنك أن ترى أن بعض الإجراءات القانونية قادمة هناك ، والتي أعلنها الرئيس الحالي - وبالتالي فإن هذا الوضع مختلف ، لذلك نرى أنه من الصحيح انتظار الإعلان الرسمي".

واقترح بيسكوف أنه عندما يحين الوقت، ستأتي رسالة تهنئة من بوتين مع كل البروتوكول المتوقع.

وقال "أذكرك أن فلاديمير بوتين قال أكثر من مرة إنه سيحترم أي خيار للشعب الأمريكي، وسيكون مستعدًا للعمل مع أي رئيس مختار للولايات المتحدة".

في الوقت الحالي، يسمح تراجع بوتين بالتأخير في معالجة هذا السؤال المشحون حول كيفية تحسين العلاقات.



