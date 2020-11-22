"التعليم" تشارك "مصر الخير" احتفالية توقيع بروتوكول تمويل منحة لطلاب التعليم الفني





حضر الاحتفالية الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، والأستاذ محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبًا عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائبًا عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والمهندسة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، والأستاذة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج على ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء فى أي مجتمع، باعتباره المحور الأساس لتحقيق تنمية ونهوض المجتمع.