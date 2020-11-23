تراجع الشراء وارتفاع البيع.. أسعار الدولار تتقلب في البنوك المصرية

تباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 23-11-2020؛ لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية منذ ختام الإسبوع الماضي بدون أي تغيير، وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.56 جنيه للشراء بتراجع قرشا عن أمس و 15.69 جنيه للبيع بإرتفاع قرشين في نفس المدة.





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وبحسب موقع دولار لايف المتخصص في سعر العملات الأجنبية، فقد سجل البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.65 جنيه، فيما بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15.67 جنيه، وذلك في آخر تحديث عبر الموقع.





وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 15.65 جنيه، وللبيع 15.75 جنيه، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "عودة، البنك المصري الخليجي، بنك الشركة العربية المصرفية المتحدة saib" مسجلا 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.









وشهدت اسعار الدولار عالميا، الجمعة الماضية ارتفاعا مقابل مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة في لندن، موقفا اتجاهه النزولي، حين دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى إنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وفق وكالة "رويترز".





ويعيد تحرك منوتشين تخصيص نحو 455 مليار دولار وُجهت إلى الخزانة، إلى سبل إنفاق أخرى، لكن بعض المستثمرين ينتابهم القلق بشأن إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق، ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها ،منذ التاسع من نوفمبر.





كما قال مجلس الاحتياطي إنه "سيفضل أن تظل الحزمة الكاملة من التسهيلات الطارئة التي جرى إنشاؤها خلال الجائحة، تقوم بدورها المهم كمصد"، في مواجهة نادرة مفتوحة مع الحكومة.





وقلص الإعلان التفاؤل الناجم عن تقارير ذكرت أن أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتفقوا على استئناف محادثات بشأن حزمة تحفيز أخرى مرتبطة بفيروس كورونا.