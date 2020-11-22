ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة تعلن إرشادات لأصحاب المحال التجارية لمواجهة كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:29 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن  إرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا فى المحال التجارية، حيث تضمن وضع علامات على واجهات المحال تطالب الزبائن بعدم الدخول بدون كمامة او عند ظهور اعراض كورونا .
 
وتضمنت الإرشادات وزارة الصحة والسكان، ضرورة وضع علامات ارضية داخل المتاجر للالتزام بالتباعد الاجتماعى ونظافة اليد وعدم لمس الاسطح .
 
وشملت الارشادات وضع حواجز بلاستيكية عن اماكن تحصيل الفواتير او التعامل مع العملاء مع تشجيع العملاء على العمل بنظم الدفع الالكترونى والاستمرار فى تنظيم اعداد وطوابير العملاء .

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، عن خروج  98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و 6535 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من خطر موجة ثالثة لـ كورونا

المرصد السوري: طائرات إسرائيلية قصفت البوكمال

عقوبات قاسية.. أحمد موسى عن تجريم التقاط صور للشرطة في فرنسا

شاهد... جلسة تصوير جديدة لـ شقيق محمد صلاح وزوجته بحفل الزفاف

هاني حتحوت يهاجم أنغام.. ماذا يحدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني؟

ختامها مسك.. نص كلمة الملك سلمان كاملة بقمة العشرين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقلل ارتفاع ضغط الدم.. احرص على القيلولة في هذا الوقت

إطلالة كلاسيكية.. سوزان نجم الدين تستعرض أناقتها على إنستجرام

بـ الكاجوال.. رشا مهدي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير