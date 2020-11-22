استعدادا لفصل الشتاء.. عهد جديد من الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجا.. قافلة المليونية الإنسانية تصل أسوان.. ومواطنون يشيدون بمبادرات الرئيس السيسي

أكبر قافلة إنسانية تصل لـ أسوان برعاية الرئيس السيسي

محافظ أسوان يتفقد القافلة ويشيد بمحتوياتها

سيارات القافلة محملة بـ 5 ألاف و 885 شنطة

الداودي: القافلة تظهر مدى قدرة مصر على التعامل مع الظروف الصعبة









عهد جديد من توفير مختلف أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لإتاحة حياة كريمة لهم بأفكار ورؤى جديدة خارج الصندوق من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الرئاسية الهادفة لتحقيق هذا الغرض.





واستعدادًا لفصل الشتاء شهدت محافظة أسوان فى أقصى الجنوب وصول أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى يأتى تنظيمها استعدادا لفصل الشتاء.





وتستهدف القافلة الإنسانية مليون أسرة فى مختلف محافظات الجمهورية حيث يتم توفير محتوياتها من خلال صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.









وفى هذا الإطار قال أحمد رجب بأن قافلة الخير الإنسانية التى يطلقها السيد الرئيس تحمل أسمى معانى الإنسانية لرعاية البسطاء حيث أنها تشمل توفير العديد من المساعدات فى كافة الاتجاهات فهناك مساعدات لسلع غذائية، وبطاطين ومستلزمات صحية، ولهذا نكن ونقدم كل الشكر والتقدير للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي الذى لم ينسى أبناءه وخاصة فى احنك الظروف ومنها قدوم فصل الشتاء الذى يحتاج للعديد من المساندات والدعم للاسر الأكثر إحتياجًا والفقراء ومحدودى الدخل.





بينما أثنى محمود الحافظ على مبادرة الرئيس المليونية التى تصل لمختلف المحافظات لتقديم سبل الدعم والمساندة للكثير من الاسر المحتاجة، فتحية تقدير وعرفان للقيادة السياسية التى لم تنتظر الطلب، بل بادرت بلفتة خير انسانية، وشكرا لجميع القائمين على توصيل هذه المساعدات للفئات الاكثر إحتياجًا.





ومن جانبه تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قافلة المساعدات الغذائية والبطاطين والملابس الجاهزة وأجهزة الغسيل الكلوي المقدمة من صندوق "تحيا مصر" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى المحافظة مجانًا وذلك برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة " نتشارك.. علشان بكره " فى أكبر قافلة إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة من الأسر الأكثر إحتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية إستعدادًا لفصل الشتاء.





وأكد محافظ أسوان أن القافلة تظهر مدى قدرة مصر على التعامل مع الظروف الإقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع نظرًا لتداعيات جائحة كورونا.





وأشار إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم ووفقًا للأسماء التى تم حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها حيث يتم تسليمها بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعى ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الرقابة الحازمة ومتابعة آلية التوزيع لضمان عدم إستخدام هذه المساعدات فى أى دعاية إنتخابية أو مصالح خاصة مع عدم تحميل المستفيدين أى مصروفات ، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع ، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم ، وتطبيق الإجراءات الوقائية التى أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.





وكشف أشرف عطية أن قافلة صندوق تحيا مصر لمحافظة أسوان شملت 5 سيارات ومقطورة محملة بـ 5 ألاف و 885 شنطة دواجن حيث تضم كل شنطة عدد 2 من الدواجن بمتوسط وزن 2,3 كيلو جرام ، وأيضًا 2500 شنطة وجبات غذائية تتضمن 5 كيلو أرز و 2 كيلو سكر و 350 جرام سمن ، و 700 مللى زجاجة زيت و 100 جرام شاى ، و 1.5 كجم مكرونة ، و 500 جرام فول فى إطار مباردة " بالهنا والشفا ".





ولفت المحافظ إلى أن القافلة شملت 5 ألاف و500 بطانية ضمن مبادرة " شتاء آمن " وذلك دعمًا للأسر الأكثر إحتياجًا لمواجهة برد الشتاء القارص.





وقدم اللواء أشرف عطية شكره لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة المليونية الإنسانية التى تأتى ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة لتقديم أوجه الرعاية والدعم للأسر الأولى بالرعاية.





وأشاد بالدور الذى يقوم به مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى وبإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لتنفيذ مثل هذه المبادرات الرئاسية بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بما يصب فى مصلحة المواطن البسيط والأسر الأكثر إحتياجًا .



