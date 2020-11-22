خلال اجتماع اللجنة التنسيقية.. محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تسخير كافة امكانات المحافظة الممكنة وإنهاء الاستعدادات الخاصة لإجراء جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب وتهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وأماكن الإتاحة وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية موضحًا أنه تم الانتهاء من تجهيز 497 مركز انتخابي يضم 15 لجنة عامة و914 لجنة فرعية موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة لمدينة أسيوط الجديدة وذلك لإستقبال 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الاعادة لمجلس النواب









جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة التنسيقية لبحث ومناقشة الإستعدادات النهائية لإجراء جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب لعام2020 المقرر عقدها خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري والتأكد من انتهاء التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية لإستقبال الناخبين.





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حضر الاجتماع اللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة ، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمهندس ياسر عبد الرحيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالمحافظة وفضيلة الدكتور علي عبدالحافظ وكيل المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية ، واللواء محمد عثمان مدير قطاع الأمن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي هيئات المرافق والإسعاف والانقاذ السريع والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.





وشدد محافظ أسيوط على التنسيق بين كافة القيادات التنفيذية برفع درجة الاستعداد والمتابعة الميدانية لكافة اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات وحل أي مشكلات قد تحدث وتوفير جميع الاحتياجات الادارية لرؤساء اللجان الفرعية لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل وصول الناخبين للمقرات الانتخابية.





أكد ضرورة التنسيق مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة بديوان عام المحافظة على مدار 24ساعة خلال يومي الانتخابات والتي يوجد بها ممثل عن الجهات والهيئات المعنية بالعملية الانتخابية وربطها بغرف العمليات بالمراكز والأحياء مع التنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية لافتًا إلى ضرورة إجراء عمليات التعقيم للمقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة قبل وبعد إجراء العملية الانتخابية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم مع مراعاة الالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان.







