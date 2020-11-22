«هنخلّص امتى؟» .. الرئيس السيسي يستوقف مسئولا ليطمئن على منظومة النقل الحديثة | فيديو

شرح أحد المسئولين للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة عن وسائل النقل الحديثة ونظم الإشارات الحديثة وكيفية القيادة والتشغيل الآمن للقطارات والتحكم الآلي للسرعة من خلال ATC، وسينتهي هذا العمل العام القادم.
استوقف الرئيس السيسي أحد المسئولين قائلا: «أنا عايزك تقولي لما نمتلك هذه المنظومة العامل البشري لا يتدخل، وهنخلص امتي»، مضيفا أن هذه النظم حديثة تحقق السيطرة الكاملة على حركة القطارات دون تدخل بشري كفي لا يؤدي إلى كارثة.
وقال الرئيس السيسي : «علشان نبقى فاهمين بعد الانتهاء من هذا النظام ونقول للناس ان فرصة تجاوز أو خطأ بشري يتسبب في حادثة ضعيف».
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا الرئيسية للشركات العالمية المختلفة في دورته الثالثة وكذلك أجنحة عدد من الوزارات.
واستمع إلى شرح من المسؤولين حول المنتجات من ضمنها المركبات والسيارات ووسائل النقل العام التى تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء والسيارات المخصصة لحمل الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل من المسؤولين حول منتجات المعرض خلال افتتاحه معرض ومؤتمر النقل الذكي.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة.
كما انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، التي تُعقد تحت شعار The Big Reset وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.
ويتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ علي البيئة.