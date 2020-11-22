«هنخلّص امتى؟» .. الرئيس السيسي يستوقف مسئولا ليطمئن على منظومة النقل الحديثة | فيديو

شرح أحد المسئولين للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة عن وسائل النقل الحديثة ونظم الإشارات الحديثة وكيفية القيادة والتشغيل الآمن للقطارات والتحكم الآلي للسرعة من خلال ATC، وسينتهي هذا العمل العام القادم.









استوقف الرئيس السيسي أحد المسئولين قائلا: «أنا عايزك تقولي لما نمتلك هذه المنظومة العامل البشري لا يتدخل، وهنخلص امتي»، مضيفا أن هذه النظم حديثة تحقق السيطرة الكاملة على حركة القطارات دون تدخل بشري كفي لا يؤدي إلى كارثة.









وقال الرئيس السيسي : «علشان نبقى فاهمين بعد الانتهاء من هذا النظام ونقول للناس ان فرصة تجاوز أو خطأ بشري يتسبب في حادثة ضعيف».







