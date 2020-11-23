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حوادث

المدير المسئول عن مطحن بالشرقية يغش فى الدقيق البلدى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
دقيق بلدى
دقيق بلدى
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 47,4 طن " دقيق بلدى مدعم" تم تجميعها لإعادة نخلها ، 23,750 طن "دقيق بلدى تم إعاده نخالها وإنتاج دقيق إستخراج 72% - 13 طن "نخالة ناعمة" ناتجة عن عمليات نخل الدقيق البلدى المدعم – 1,500 شيكارة دقيق مدعم فارغة – 1,000 شيكارة فارغة خاصة بالمطحن – ماكينة خياطة للشكائر – سيارة " نقل " تُستخدم فى الإتجار بالدقيق المدعم بالسوق السوداء، بحوزة أخصائى فنى إنتاج بإحدى شركات المطاحن ، ويعمل المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق الحر – بمحافظة الشرقية مستغلًا وظيفته وعلاقته بأصحاب المخابز البلدية بشراء الدقيق البلدى المدعم ،وإعادة نخله بالمطحن المسئول عن إدارته مستوليًا على أموال الدعم دون وجه حق. 

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   
 
وحدد القانون حالات الغش فى :   
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.  
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".  
 
وقررت محكمة النقض المصرية، ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
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