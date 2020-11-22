خالد الغندور يفاجئ الجميع: لدي معلومات مؤكدة بإصابات كورونا للاعبين لم يعلن عنها





وكان وليد سليمان خاض مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، التي أقيمت أمس السبت، في دور ربع نهائي كأس مصر.





وقال الغندور خلال تصريحاته في برنامجه "زملكاوي" على قناة "الزمالك": "وليد سليمان كان يلعب أمس وهو مصاب بكورونا، وكوكا لعب مع المنتخب وهو مصاب بكورونا وأيضًا محمد شريف".





وإشار الى أنه: "لديه معلومات مؤكدة أن هناك بعض اللاعبين عيناتهم إيجابية، ولم يتم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا".





وأتم: "يوم الأربعاء المقبل سيكون هناك مسحة كاف على لاعبي الأهلي والزمالك، وهي التي ستؤكد إيجابية أو سلبية عينة كل لاعب، والنتيجة ستكون يوم الخميس المقبل".





يذكر أن الأهلي سيلاقي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وذلك علي ملعب استاد القاهرة.





ونفى اشرف بن شرقي نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك كل ما تردد عن اصابته وعدم اللحاق بنهائي دوري ابطال افريقيا.





وكتب بن شرقي خلال حالته اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور انستجرام:" كل ما يتم تداوله بخصوصي شائعات.. انا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم افضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك.





ومن ناحية اخرى أدي محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك بالجري حول الملعب.





جاء ذلك على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل .





واستكمل الثنائي باقي التدريبات البدنية والاستشفاء بجيمانيزيوم النادي.





وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خفيفا لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس ، حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة، ومن ثم تدريبات تأهيلية بالكرة ، واستمرت هذه الحصة لدقائق قليلة، تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، ومتابعة من كوستا مدرب الفريق.





انتظم عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.





واصبح السعيد جاهز من الناحية الطبية للفترة المقبلة.





وشارك اللاعب في الفقرات التأهيلية بمران اليوم، وكذلك الفنية بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر.





ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وعلى الجانب الآخر، أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية.





وتتضرع أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد عبد الله وجميع المصابين.

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، ومقدم برنامج زملكاوي، أن وليد سليمان لاعب الأهلي خاض مباراة أبو قير للأسمدة التي فاز بها الأهلي بهدفين أمس، وهو مصاب بكورونا.