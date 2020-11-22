لأول مرة.. كامل الوزير: شركات مصرية تشارك في إنشاء مترو الأنفاق

وعقب انتهاء فعاليات الافتتاح ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلمة أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وقال وزير النقل،، "إنه لمن موجبات الفخر ودواعى الأمل والسرور أن نلتقى اليوم جميعًا وللعام الثالث على التوالى فى واحدٍ من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA"، موضحًا أن هذا المعرض يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي كان لرعاية سيادته للمعرض اكبر دافع لنا لتنفيذه في ظل اجتياح جائحة كورونا للعالم.





وتابع أن هذا المعرض يتيح الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل، فضلًا عن الريادة والنمو انطلاقا من قطاع النقل شرايين التنمية وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقى والنمو المستدام.









وأوضح وزير النقل، أن قطاع النقل يعتبر قاطرة التنمية لأن سهولة وسرعة التنقل للمواطنين يحقق التنمية والرفاهية والنمو المستدام ولاشك أن تنقل المواطنين بحاجة رئيسية الى شبكة قوية ومتطورة من الطرق والمواصلات الحديثة.





واستكمل وزير النقل حديثه قائلا : "منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية".





وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، موضحًا أنه فى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا - وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 - بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – موانئ بحرية – نقل نهرى – موانئ برية وجافة ومراكز لوجستية – التحول الرقمي).





وأضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع الى المشاركة فى توسيع مفهوم التنمية المستدامة من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة، والمشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات، وتسهيل حركة الانتقال بين الأقاليم المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتابع: أتوجه أنا وكل العاملين في وزارة النقل بالشكر لرئيس الجمهورية لرعايته لهذا المعرض.وأضاف "الوزير" خلارل مداخلته الهاتفية ببرنامج"الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن حضور الرئيس المعرض في هذا التوقيت في وقت إجتياح كورونا للكثير من دول العالم أعطانا أصرارا وتشجيعا لأنجاح هذا المعرض، معقبا: تواجد الرئيس في المعرض يعطي رسالتين للشعب وللعالم أجمع.وتابع: الرسائل تشير إلى أننا يمكننا أن نقوم بإنشاء المعارض والمصانع في ظل أزمة كورونا ولكن مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، كما أن مصر تطبق كل ماهو جديد في مجال تكنولوجيا النقل، معقبا: يتم إدخال كل تكنولوجيا جديدة ونقل ذكي خاصة في مجال التأمين والسلامة وحجز التذاكر وغيرة.وأكمل: المعرض اليوم كان على مساحة 20 ألف متر مربع، وكان هناك 280 شركة مصرية وعالمية قامت بعرض مشاريعها، معقبا: "طمأنا الرئيس والشعب على المشروعات الجديدة خاصة القطار السريع والخط الرابع للمترو".وأوضح أن الدول منذ 10 سنوات كانت تتفاوض مع اليابان من أجل إنشاء الخط الرابع من مترو الإنفاق، معقبا: الحمدللة تم الإتفاق والتعاقد مع اليابان بالإضافة إلى شركات مصرية للعمل على المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الإنفاق.وشدد على أنه لأول مرة يكون هناك شركات مصرية مشاركه في إنشاء مترو الإنفاق، مشيرا إلى أنه تم عرض الأتوبيسات التي تعمنل بالغاز والكهرباء والتي تنتج لأول مرة بأيادي وفي مصانع مصرية.