وزير الدولة بالخارجية الألمانية: مصر شريك مهم في جهود تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة بالمنطقة

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان، إن تداعيات الأزمات في الشرق الأوسط تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا، مشيرًا إلى أن حرب غزة وأزمة مضيق هرمز تنعكسان على الأسعار العالمية وتؤديان إلى ارتفاعها، فضلًا عن تدفقات اللاجئين وتأثر دول عديدة، من بينها مصر، بما يحدث في محيطها الإقليمي، ومشددًا، على أهمية تجنب التحركات المنفردة وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأمن ومنع تكرار الأزمات بصورة مستدامة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأزمات الإقليمية أظهرت تأثيرها على طرق الملاحة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر والبحر الأسود، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وحماية خطوطها لضمان مرور السفن التجارية بأمان.

وتابع، أن مهمة أسبيدس الأوروبية أدت دورًا مهمًا في حماية نحو 2400 سفينة أثناء مرورها في مضيق هرمز، إلى جانب توفير الحماية عن قرب لنحو 700 سفينة خلال عبورها البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل دعم المهمة والعمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز دورها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح هان أن مواجهة التهديدات التي تتعرض لها الملاحة لا تقتصر على الدور الذي تؤديه مهمة أسبيدس، بل تتطلب أيضًا معالجة أنشطة الحوثيين عبر التعاون الدبلوماسي والسياسي، مؤكدًا أهمية التحرك السياسي في هذا الملف، ومشيرًا، إلى أن مصر تمثل شريكًا مهمًا في هذا الإطار، بما يدعم الجهود الرامية إلى حماية الملاحة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.