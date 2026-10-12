قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطاقة المتجددة أبرزها.. وزير ألماني: فرص عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر
مصر للطيران تسير رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا
إثيوبيا وإسرائيل تعززان التنسيق.. اتصال بين أبي أحمد ونتنياهو وسط توترات إقليمية
هان: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية يمثل تقدما كبيرا بمسار التعاون التعليمي
قولوا لوزير الداخلية أم الشيخ مصرية| اللواء محمد إبراهيم يكشف ماذا حدث مع حازم أبو إسماعيل
رغم الخسارة من السعودية.. حمد محمد: منتخب الإمارات قادر على الفوز ببطولة كأس الخليج القادمة
وزير الدولة بالخارجية الألمانية: مصر تعمل بجهد كبير لنزع فتيل الأزمة في السودان
ماذا حدث أثناء اقتحام مبنى أمن الدولة؟.. وزير الداخلية الأسبق يكشف المستندات التى استولي عليها الاخوان
نذير بو علي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا بالدوري
دوري أبطال آسيا للنخبة| النصر يبحث عن النقاط الثلاث من بوابة نيفتشي
تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
وزير الداخلية الأسبق: «مرسي طلب يعين صديقه مدير أمن الشرقية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن سلامة: الاتزان في السياسة المصرية يجنبها التورط في مواجهات أو مغامرات خارجية

د. حسن سلامة
د. حسن سلامة
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية، وتجنب الانخراط في مواجهات عسكرية أو تصعيدات إقليمية قد تؤثر على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار الصراعات يفرض تحديات على خطط التنمية ويؤدي إلى خسائر تتجاوز أطراف النزاع.

وجاءت تصريحات حسن سلامة خلال مناقشة ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة، في إطار تناول توجهات السياسة الخارجية المصرية في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، ودور التحركات الدبلوماسية في احتواء الأزمات والحفاظ على الأمن القومي.

وأوضح سلامة أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجه مصر نحو توسيع دوائر الشراكة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، والاستفادة من التجارب الناجحة في توطين التكنولوجيا وتعزيز التنمية.

وأشار إلى أن مصر تتمسك بالمسارات السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية، بما في ذلك المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، لافتًا إلى أهمية طرح مقترحات عملية للتوصل إلى تسويات، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتجنب الخطوات الأحادية التي من شأنها زيادة التوترات.

وأضاف أن التحركات المصرية تستهدف دعم الاستقرار الإقليمي، مع الحفاظ على المصالح الوطنية والحقوق التاريخية لمصر، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي ومنطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق الصراعات.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن تجنب التصعيد لا يعني التخلي عن المصالح الوطنية، بل يعكس الاعتماد على الحلول السياسية وتوسيع الشراكات الدولية، بما يدعم حماية الأمن القومي المصري ويحد من تداعيات الأزمات الإقليمية على مسارات التنمية.

عزة مصطفى الساعة 6 حسن سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

ترشيحاتنا

المناعة

غير الليمون والزنجبيل.. مادة غير متوقعة لرفع المناعة

الإجهاد العصبي

الإجهاد العصبي يدمر الجسم والمخ.. اكتشف العلاج

الارز البايت

قبل أكل الأرز.. نصائح هامة لتجنب التسمم الغذائي

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد