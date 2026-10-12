حسن سلامة: الاتزان في السياسة المصرية يجنبها التورط في مواجهات أو مغامرات خارجية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية، وتجنب الانخراط في مواجهات عسكرية أو تصعيدات إقليمية قد تؤثر على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار الصراعات يفرض تحديات على خطط التنمية ويؤدي إلى خسائر تتجاوز أطراف النزاع.

وجاءت تصريحات حسن سلامة خلال مناقشة ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة، في إطار تناول توجهات السياسة الخارجية المصرية في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، ودور التحركات الدبلوماسية في احتواء الأزمات والحفاظ على الأمن القومي.

وأوضح سلامة أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجه مصر نحو توسيع دوائر الشراكة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، والاستفادة من التجارب الناجحة في توطين التكنولوجيا وتعزيز التنمية.

وأشار إلى أن مصر تتمسك بالمسارات السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية، بما في ذلك المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، لافتًا إلى أهمية طرح مقترحات عملية للتوصل إلى تسويات، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتجنب الخطوات الأحادية التي من شأنها زيادة التوترات.

وأضاف أن التحركات المصرية تستهدف دعم الاستقرار الإقليمي، مع الحفاظ على المصالح الوطنية والحقوق التاريخية لمصر، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي ومنطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لمنع اتساع نطاق الصراعات.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن تجنب التصعيد لا يعني التخلي عن المصالح الوطنية، بل يعكس الاعتماد على الحلول السياسية وتوسيع الشراكات الدولية، بما يدعم حماية الأمن القومي المصري ويحد من تداعيات الأزمات الإقليمية على مسارات التنمية.