مذبحة في الزمالك بعد النهائي الأفريقي.. باتشيكو يطلب الاستغناء عن 5 لاعبين

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، يخطط للاستغناء عن مجموعة من اللاعبين عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الفارس الأبيض والأهلي مساء الجمعة المقبل.





وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "باتشيكو طلب الاستغناء عن الخماسى محمد حسن وكريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز".





ومن ناحية أخرى، نفى أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كل ما تردد عن إصابته وعدم اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكتب "بن شرقي"، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام "كل ما يتم تداوله بخصوصي شائعات.. أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم أفضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك".





من ناحية أخرى، أدي محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك بالجري حول الملعب.





جاء ذلك على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل .





واستكمل الثنائي باقي التدريبات البدنية والاستشفاء بجيمانيزيوم النادي.





ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خفيفا لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس ، حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة، ومن ثم تدريبات تأهيلية بالكرة ، واستمرت هذه الحصة لدقائق قليلة، تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، ومتابعة من كوستا مدرب الفريق.





انتظم عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.





واصبح السعيد جاهز من الناحية الطبية للفترة المقبلة.





وشارك اللاعب في الفقرات التأهيلية بمران اليوم، وكذلك الفنية بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر.





ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وعلى الجانب الآخر، أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية.





وتتضرع أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد عبد الله وجميع المصابين.



