عادات خطأ تستهلك الكثير من البنزين

-زيادة السرعة عن 100 كم في الساعة ، لان كلما زادت سرعة السيارة عن تلك السرعة 10 كيلو متر تزداد نسلة استهلاك الوقوج بمعدل 10 % بسبب مقاومة السيارة للهواء.





- إذا ستخدم نوعية غير أصلية من البوجهيات.





-تلف أو عطل في حساس الأكسجين .





- في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين .





-انسداد في مصفاة البنزين وعدم تغييرها بشكل منتظم .





-إذا وجدت عطل في البخاخات فبالتالي سيؤثر على استهلاك البنزين .





-عدم ضبط ضغط الإطارات ، حيث أن زيادة الضغط او نقصانة يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين







– الاوزان الزائدة حيث أنه كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتلي زاد استهلاك البنزين .







تعتبر زيادة استهلاك السيارة للبنزين من المشاكل التي تواجه الكثير من قائدي السيارات على الرغم من عدم وجود أي أسباب تفسر ذلك.وفي هذا التقرير نبرز أهم الأسباب الغريبة وراء الاستهلاك المتزايد للبنزين.- إذا تحركت بالسيارة سريعا ومن ثم توقفت بصورة فجائية يستهلك ذلك كمية كبيرة جدا من البنزين وغالبا تتخطى النسبة 30 %.- تستهلك السيارة نسبة كبيرة جدا من البنزين عند بداية التغشل ، لذلك إذا كنت في رحلتك قصيرة فمن الأفضل عدم قيادة السيارة.-انسداد فلتر الهواء .-إلغاء او تلف تروموسات الحرارة .– عطل او تلف حساس درجة حرارة المحرك أو حساس درجة حرارة مياه التبريد .– استخدام إطارات أكبر وأعرض من الوكالة.وأكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه يمكن تخفيض استهلاك السيارة للبنزين عن طريق بعض التدابيرة البسيطة والسهلة، ومنها إيقاف المحرك عند التوقف أمام الإشارة المرورية.ونصحت الهيئة قائدي السيارات بعدم التسارع دون سبب مثل التسارع قبل الإشارات المرورية، أو قبل المطب الصناعي.وأوصت الهيئة بعدم تجاوز السرعة 130 كلم/ س على الطرق السريعة ،أشارت إلى أن زيادة الوزن تعد من أهم أسباب زيادة استهلاك الوقود، حيث ان كل 100 كجم زائدة؛ تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 0.3لتر /100 تقريبا، لذلك يجب التخلص من جميع المعدات والحمولات الزائدة عن طريق صندوق السقف حامل الدراجات.