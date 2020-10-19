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سيارات

دراسة: 94% من قائدي السيارات لا يعرفون كيفية استخدام الزيت الصحيح

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
زيت المحرك
زيت المحرك
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أماني نوار
هناك 3 من أصل 4 أشخاص لا يعرفون كيفية فحص الزيت في سياراتهم، وفقا لبعض الاستطلاعات، لكن أكثر ما يدعو للقلق هو ان ما يقرب من نصف السائقين لا يعرفون لماذا يستخدم الزيت في محركات سياراتهم.
 

وأكدت دراسة ان 94 % من سائقي السيارات لم يكونوا على دراية كاملة باستخدام الزيت الصحيح كما يمكن ان يطيل بشكل كبير من عمر محركهم ، وكذلك يحتمل أن يحسن من استهلاك الوقود. 

كما لا يمكنك الحفاظ على محرك السيارة إذا تم استنزاف كل الزيت، وهذا هو السبب في أنك بحاجة للتأكد من وجود ما يكفي من الزيت في المحرك. ولن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق منك. وفي ما يلي كيفية القيام بذلك: 

ويعتبر زيت المحرك يعتبر من أهم السوائل في السيارة لأنه يحافظ على الأجزاء الداخلية للمحرك، كما يساهم في تخفيض حرارته، ويقوم بجذب الشوائب الناتجة عن احتكاك الأجزاء الداخلية. 

وعند تعرض السيارة لضغط كبير في العمل- خصوصا السير في الاماكن المزدحمة وشديدة الحرارة-؛ فمن الطبيعي أن يفقد زيت المحرك من خصائصه؛ لذلك يجب فحصه وقياسة من وقت لأخر.
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