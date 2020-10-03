سيدة تغير زيت المحرك بطريقة مبتكرة.. فيديو

الكثير من سائقي السيارات يعتقدون أن المرأة فاشلة في صيانة السيارة و، الاهتمام بتفاصيل عملها كأداءا المحرك ، والمحافظة عليها ، ويعود إلى اعتبار أن هذه الأعمال متعبة ، وتتطلب الكثير من القوة والبنية الجسدية الصلبة .



في الفيديو المنشور تقوم سيدة بتعديل هذه النظرية ، وذلك في مكان مخصص لصيانة السيارات ، حيث انها اشترت زيت للمحرك ، ومن ثم قامت بسكبه على الغطاء الخارجي ، ولكن في الحقيقة هي قامت بتغيير زيت فعلا.





ويقدم موقع "صدى البلد" بعض النصائح الهامة خاصة للسيدات عند تغيير الزيت في السيارة .

- تتطلب السيارات تغيير زيت المحرك بمعدل مرة واحدة كل 10 إلى 15 ألف كيلو متر .

- قبل تغيير الزيت ، يجب سحب عيار السيارة ومسحه جيدا بقطعة قماش لمعرفة الكمية الموجودة .

- احذر من تغيير زيت المحرك وسيارتك باردة .

- اسكبي الزيت بهدوء ولا تتسرع في هذه العملية الدقيقة .

- استخدم الزيوت منخفضة اللزوجة فهذا يساعد على خفض معدل استهلاك الوقود ، ولكن بمقدار 4 إلى 6 % عند السير لمسافات قصيرة .



