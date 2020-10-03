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سيارات

سيدة تغير زيت المحرك بطريقة مبتكرة.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
زيت المحرك
زيت المحرك
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أماني نوار
الكثير من سائقي السيارات يعتقدون أن المرأة فاشلة في صيانة السيارة و، الاهتمام بتفاصيل عملها كأداءا المحرك ، والمحافظة عليها ، ويعود إلى اعتبار أن هذه الأعمال متعبة ، وتتطلب الكثير من القوة والبنية الجسدية الصلبة .

في الفيديو المنشور تقوم سيدة بتعديل هذه النظرية ، وذلك في مكان مخصص لصيانة السيارات ، حيث انها اشترت زيت للمحرك ،  ومن ثم قامت بسكبه على الغطاء الخارجي  ، ولكن في الحقيقة هي قامت بتغيير زيت فعلا. 


ويقدم موقع "صدى البلد" بعض النصائح الهامة خاصة للسيدات عند تغيير الزيت في السيارة .
-    تتطلب السيارات تغيير زيت المحرك بمعدل مرة واحدة كل 10 إلى 15 ألف كيلو متر .
-    قبل  تغيير الزيت ، يجب سحب عيار السيارة ومسحه جيدا بقطعة قماش لمعرفة الكمية الموجودة .
-    احذر من تغيير زيت المحرك وسيارتك باردة .
-    اسكبي الزيت بهدوء ولا تتسرع في هذه العملية الدقيقة .
-    استخدم الزيوت منخفضة اللزوجة فهذا يساعد على خفض معدل استهلاك الوقود ، ولكن بمقدار 4 إلى 6 % عند السير لمسافات قصيرة .

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