بين أحضان التماسيح.. رحلة شابين مصريين من الصعيد للمتوسط عبر النيل.. فيديو



التمساح خجول بطبعه

يقول عمر الجلا لصدى البلد: "عدينا من بحيرة ناصر.. خفنا في البداية لكن خفر السواحل طمنا وفهمنا إن التماسيح بتكون على الأطراف واحنا في عمق المياه.. فمش هنقابلها".

وبالفعل لم يقابل الثنائى أية تماسيح طوال الرحلة، حيث أوضح عمر أن "التمساح خجول بطبعه.. والناس بتشوفهم بصعوبة"، مؤكدًا: "مع نهاية الرحلة كنا بتمنى نشوف تمساح واحد بس".





وبقاربهما الصغير مر المغامران عبر المحافظات المصرية، يملأن جعابهما بمعايشة الثقافات المختلفة، فانعكس حماسهما على وادي النيل، وتصبغت بشرتيهما بلونه، مجسدين انعكاس لصورة رائعة عن الجمال الخفي حول ضفاف النيل.

" شوفنا مصر بطريقة مختلفة.. وهدفنا تشجيع سياحة التجديف "

تتردد على مسامعنا جمل مثل "أريد رؤية العالم"، ولم يفكر قائلها في رؤية ما حوله من جمال أولًا، وقد أثبت المغامرين المصريين برحلتهما أن النيل يخفي من الجمال الطبيعي ما يفوق الخيال، فهناك مناطق يقول الحلا عنها: "حسيت كأني مش في مصر"، مضيفًا عن رحلتهم: ""شوفنا مصر بطريقة مختلفة".





وهو ما انعكس على هدفهما من دعم وتشجيع سياحة التجديف عبر نهر النيل في مصر، وهي الهواية والرياضة المهمَلة، والتي يمكنها دعم تنشيط السياحة بشكل كبير، خاصة بعد تفاعل الكثيرين مع المغامرين وتتبع آثارهما، بالشروع في بدء رحلاتهم الخاصة.



