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مرأة

لن تتوقع .. أسعار صادمة لـ حذاء و حقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:09 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

خطفت ياسمين صبري الأنظار بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا و ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها و قوامها المثالي.

وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود من دار الأزياء Saint Laurent يصل سعره إلى 1675 دولارا امريكيا بينما  بعد الخصم وصل إلي $1,173، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد أنيقة و فخامة باللون الأصفر من ماركة DIOR  ووصل ثمنها إلي 4300 دولار، أي ما يقرب من  67 ألف جنيه مصري.

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ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

و يذكر أن لفتت ياسمين صبري الأنظار بحقيبة متوسطة الحجم باللون البرتقالي من ماركة   Hermes، وقد بلغ سعر الحقيبة 19995 دولارا أمريكيا بعد الخصم وهو ما أثار الجدل بين متابعيها على الأنستجرام.

ولم تكن ياسمين صبري أولى النجمات و المشاهير التي تثير الجدل بسبب سعر حقيبتها الصادم و الذي وصفه البعض بانه مبالغ فيه ولكن سبقتها الكثير من النجمات.

فتهتم الكثير من المشاهير و نجمات الوطن العربي بأقتناء الأحذية و الحقائب  من الماركات الفخامة و القيمة التي تبلغ ألاف الدولارات، فتعتبر ماركة Hermes من أغلي الماركات العالمية و تتخطي ثمن الحقيبة الواحدة 120000 دولار.

تعتبر الحقائب التي تحمل توقيع Hermes رمزًا للثروة والمكانة، فأغلبها مصنوع من جلد التمساح ويزين الحقيبة قفل رصع بالماس 10 قيراط أو من الذهب الأبيض.

داول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من حقائب الفنانة القديرة شريهان والتى كشفت عن أناقتها وذوقها الراقي فى اختيار الأزياء التى تظهر بها، وقد كشفت صور حقائب شريهان عن أسعارها الخيالية التى بدأت من 100 ألف جنيه وتخطت المليون جنيه، فحملت حقائبها توقيع دار الأزياء العالمية hermes فهى من الماركات الشهيرة  التى تحرص الكثير من مشاهير العالم ارتداء حقائبها.

ومن قبلها تداول بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مجموعة من الصور للفنانة دينا الشربيني خلال ظهورها فى " مسلسل لعبة النسيان " متداولين أسعار الحقائب التى ظهرت بها فى بعض الحلقات، وهو ما دفع البعض يعلق: "ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة".





لن تتوقع .. أسعار صادمة لـ حذاء و حقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها
لن تتوقع .. أسعار صادمة لـ حذاء و حقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها
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