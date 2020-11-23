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فن

هالة صدقي تمازح متابعيها عبر انستجرام: خايفة العرسان تطفش

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:55 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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ندى فكري

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.


وعلقت هالة صدقي على الصورة، قائلة: "صباحكم كله خير بس خايفه العرسان تطفش ".


وتعد الفنانة هالة صدقى واحدة من أكثر الفنانات نشاطًا على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث اعتادت على التفاعل مع متابعيها من آن لآخر بمشاركتهم صورها وفيديوهات لكيفية استمتاعها بأجازتها .


يذكر أن احدث أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.


وأعربت الفنانة هالة صدقي، عن تعاطفها مع دور الأم الذي جسدته في مسلسل "ليه لأ"، الذي عرضت أولى حلقاته  الخميس الماضى مؤكدة أنها غير متعاطفة مع دور الابنة التي تقوم بتجسيده الفنانة أمينة خليل.

مسلسل "ليه لأ" تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، وعمر السعيد ومحسن محيى الدين وناردين فرج وصدقى ضخر وعمر الشناوى، ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التى يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.


مسلسل " ليه لأ" تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.


وفي سياق اخر كانت الفنانة هالة صدقي كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لاخر الرول لاصراري علي تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير". 

كما صرحت هالة صدقى  من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

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