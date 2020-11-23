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فن

عِشرة العمر والاخلاق ..صابرين تنعى الموسيقار طارق عاكف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
طارق عاكف
طارق عاكف
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ميرنا محمود
نعت الفنانة صابرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، الموسيقار الكبير طارق عاكف. 

ونشرت الفنانة صابرين عبر حسابها بإنستجرام صورة الموسيقار الراحل وعلقت عليها قائلة :الله يرحمك إنا لله وإنا اليه راجعون #طارق_عاكف الموسيقار والموزع الكبير والقريب وعشرة العمر والأخلاق خبر حزييييين البقاء والدوام لله فضلا وليس امرا الرجاء الدعاء له

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة الملحن الكبير طارق عاكف.

ونشرت انغام صورة للراحل وعلقت عليها قائلة " #طارق_عاكف في ذمة الله .زميل عمري وأخي وحبيبي أرقي الناس وأعلاهم خلقًا وأطيبهم قلبًا".

وغردت النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".

وأعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن حزنها العميق لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".


وكانت الفنانة صابرين قد نعت من قبل الفنان الراحل محمود ياسين الذي غيبه الموت  الشهر الماضي عن عمر يناهز الـ 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. 

وغيب الموت صباح الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

كانت أحدث أعمال صابرين، الفنية مشاركتها في مسلسل "ليالينا" الذى يعرض خلال السباق الرمضانى 2020، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات. 

المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.

وكانت قد أطلت الفنانة صابرين على "الريد كاربت" بإطلالة سوداء جذابة في حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020، الذي اقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ لتكريم عدد من الفنانين عن الأعمال التي قدموها خلال العام.






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