وزير التعليم العالي: مصر تبدأ التجارب السريرية على لقاح كورونا خلال شهر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه فيما يتعلق بسباق اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ، فاللقاحات تتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار والعلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل.
وأوضح وزير التعليم العالي ، أن الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات منهم 4 في مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقال وزير التعليم العالي : من المتوقع البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل) خلال شهر تقريبًا.
وأعلن وزير التعليم العالي ، أن جميع المستشفيات الجامعية على استعداد لاستقبال الحالات المُصابة (كوفيد - 19) من خلال توقيع البروتوكولات الحديثة.
وأضاف وزير التعليم العالي أنه يوجد لدينا 3 لجان داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهي: اللجنة العليا للفيروسات، ولجنة إعداد مستشفيات الجامعة، ولجنة أبحاث (كوفيد – 19).
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا ؛ لمناقشة تجارب الجامعات المصرية في التعامل مع فيروس كورونا،و دور الوزارة لمواجهة الجائحة، بحضور السيد فرانسيس ريكياردون رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الوزير أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) رسخت دور العلم كمحرك لصنع القرار القائم على الأدلة، كما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات، مشيرًا إلى أن الوباء الحالي يواجه العديد من التحديات، وكذلك الفرص لنا جميعًا، مشيرًا إلى بعض المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الوباء.
وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واجهت عدة تحديات بعد إغلاق الجامعات في العام الماضي، ولهذا تم استخدام التعلم عن بُعد (عبر الإنترنت)؛ للتغلب على إغلاق الجامعات، كما تم استخدام المنصات الإلكترونية وأنظمة إدارة التعلم جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري وذلك على نطاق واسع، ونجح هذا الأمر بالفعل في فترة الوباء، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قدم أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس، ومن المقرر أن تعتمد خطة مصر لفترة ما بعد الوباء على التعلم المدمج مع زيادة الاعتماد على التعلم عبر الإنترنت إلى جانب التعليم التقليدي وجهًا لوجه.