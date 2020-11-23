وزير التعليم العالي: مصر تبدأ التجارب السريرية على لقاح كورونا خلال شهر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه فيما يتعلق بسباق اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ، فاللقاحات تتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار والعلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل.





وأوضح وزير التعليم العالي ، أن الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات منهم 4 في مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية.





وقال وزير التعليم العالي : من المتوقع البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل) خلال شهر تقريبًا.