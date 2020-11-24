بالدولار.. أنغام تصدم جمهورها بفستان غالي الثمن

نشرت النجمة أنغام صورة جديدة لها، تروج من خلالها لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك "، حيث نشرت البوستر الخاص بها، من خلال حسابها بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام".
وظهرت النجمة أنغام، بإطلالة انيقة ومميزة، خطفت بها الانظار، مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة وذات الاكمام الطويلة باللون النبيتى الغامق وهو ما كشف عن جمالها، وبلغ سعر الفستان 114 دولار بعد الخصم .
اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.
وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" للفنانة أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على يوتيوب.
ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".
وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.
يذكر أن حققت أغنية "أناني" للفنانة أنغام، نصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :" أناني.. ويسعدَكْ إنّي أعاني.. حبك الأكبر لنفسَكْ.. اليوم .. و فْ باكر وأمسَكْ .. وتدري ما أقوى بعادَكْ.. مهما أتعبني عنادك.. يا حبيبي الواثق الجافي الأناني.. فرق مابين الحقايق .. والأماني".
إعتذر لي من غرورَكْ.. ودّي أدري وش شعورَكْ.. لو دريت انّك حبيبي.. كنت طول الوقت عندي.. الخيار الثاني..!".
"أناني" كلمات : عبدالرحمن بن مساعد، والحان : صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد، ومكس و ماستر: أمير محروس.
ونعت أنغام،الموزع الموسيقى والموسيقار طارق عاكف، وكتبت عبر «تويتر»: «قلبي يتألم جدا طارق عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق».