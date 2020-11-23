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محافظات

كبار السن يتصدرون المشهد فى الساعات الأولى بجولة إعادة انتخابات النواب بقنا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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يوسف رجب

تصدر كبار السن، المشهد الانتخابى، فى اللجان الإنتخابية بقنا، مع بدء الساعات الأولى لعملية التصويت، فى الجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.


وغاب الشباب و السيدات عن المشهد الانتخابى، مع بداية اليوم الأول حتى الآن، وسط توقعات بتزايد الأعداد خاصة السيدات خلال الساعات القادمة.


تدور جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا، بين  ١٨ مرشحا" ٤ مرشحين بالدائرة الأولي لمركز قنا، و ٤ مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقاده، و  ٦ مرشحين بالدائرة الثالثه لمراكز نجع حمادي و دشنا والوقف، و ٤ مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبوتشت وفرشوط".


يذكر أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و 34 الفا و373 مواطنا.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.


وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.


و أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.


و عممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، و كذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.


وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.


وتستمر اللجان بمقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.


وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها الفردية بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.


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كبار السن يتصدرون المشهد فى الساعات الأولى بجولة إعادة انتخابات النواب بقنا
كبار السن يتصدرون المشهد فى الساعات الأولى بجولة إعادة انتخابات النواب بقنا
كبار السن يتصدرون المشهد فى الساعات الأولى بجولة إعادة انتخابات النواب بقنا
كبار السن يتصدرون المشهد فى الساعات الأولى بجولة إعادة انتخابات النواب بقنا
كبار السن يتصدرون المشهد فى الساعات الأولى بجولة إعادة انتخابات النواب بقنا
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