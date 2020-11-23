استبعاد أحمد أحمد من انتخابات الكاف 2021 .. و3 مرشحين يتنافسون على الرئاسة

تأكد خروج أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من سباق انتخابات الكاف المقرر إقامتها فى شهر مارس من العام المقبل، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولى بإيقافه لمدة 5 سنوات ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى طوال هذه المدة .



وجاء قرار الاتحاد الدولى بإيقاف أحمد أحمد بعد ثبوت اتهامه في تقديم وقبول الهدايا والمزايا الأخرى وإختلاس الأموال ومخالفات مالية وإساءة استخدام المنصب.



وتنحصر المنافسة على رئاسة الكاف فى الانتخابات المقبلة بعد استبعاد أحمد أحمد على كل من الموريتانى أحمد ولد يحيى، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبيه والإيفواري جاك أنوما.



كانت بداية كشف فساد أحمد أحمد فى الكاف عن طريق الفقيد المصري "عمرو فهمى " المدير التنفيذي السابق للكاف والذى كشف فساد أحمد أحمد للجميع من خلال مطاردته فى الفيفا وكل المحاكم الرياضية الكبرى.



وقدم عمرو فهمى العديد من الشكاوى ضد أحمد أحمد واتهمه بالفساد واختلاس الأموال وتقديم هدايا لرؤساء الاتحاد الأهلية من أموال الكاف دون وجه حق ، ورفض فهمى كافة الضغوطات التى مارسها البعض عليه وقرر استكمال محاربته لفساد أحمد أحمد وقدم العديد من الشكاوى ضده .



وتوفى عمرو فهمى قبل عدة أشهر ، ولكن استمرت قضاياه وشكاواه ضد فساد أحمد أحمد حتى حكم الاتحاد الدولى اليوم بعد فحص الشكاوى والتأكد منها وقرر إيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف ومنع ممارسته لأى نشاط رياضى لمدة 5 سنوات مقبلة .

وسبق وأعلن أحمد أحمد في وقت سابق ترشحه لرئاسة الكاف قبل أن يأتي قرار الفيفا اليوم ليضرب كل أحلامه في مقتل.

ومن المقرر أن يتولى كونستانت العمرى نائب رئيس الكاف مهام الرئيس لحين الجمعية العمومية المقبلة المقرر إقامتها فى شهر مارس من العام المقبل لاختيار رئيس جديد للكاف .



وعلى الجانب الأخر ، أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية .

ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .

وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع إنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه ، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به ، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه شأنه أن مجلس إدارة النادى الأهلى .

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أفريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك دعما للأهلي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة ضدد النادي الأهلي.